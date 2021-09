BMW in Magny-Cours: 2021 soll alles anders laufen

Der Abschuss gleich beider Werkspiloten vor einem Jahr hat sich bei BMW ins kollektive Gedächtnis gebrannt. Beim Meeting der Superbike-WM 2021 in Magny-Cours hofft man auf gutes Wetter und fette Beute.

Magny-Cours war in den vergangenen Jahren ein gutes Pflaster für BMW, nicht immer konnten Tom Sykes & Co die gute Performance aber in eine ansprechende Zielankunft umsetzen. Schuldlos war der Engländer und sein damaliger Teamkollege und Pole-Setter Eugene Laverty im vergangenen Jahr, als sie im ersten Lauf in der ersten Kurve vom übermotivierten Yamaha-Piloten Garrett Gerloff abgeräumt wurden.

Durch den verhängnisvollen Zwischenfall kamen die beiden Werkspiloten das ganze Wochenende nicht mehr in Schwung, obwohl sie auf der nassen Piste in den Training zu den Schnellsten gehörten.



«Wir waren dort in den vergangenen beiden Jahren recht konkurrenzfähig: 2019 ist Tom auf das Podium gefahren, 2020 haben Eugene und Tom in einer tollen Superpole die Doppelpole geholt», erinnert sich Motorsport-Direktor Marc Bogers. «Aber dieses Jahr sind wir ein paar Wochen früher in Magny-Cours zu Gast, und entsprechend könnten die Bedingungen anders sein – es wird wärmer sein, auch wenn wieder mit dem einen oder anderen typischen Regenschauer zu rechnen ist. Wir müssen bei der Abstimmung unserer BMW M1000RR für alle Eventualitäten gerüstet sein.»

Tatsächlich ändert sich die Wettervorhersage ständig. War am Montag noch drei Tage sonniges Wetter versprochen, soll der Freitag aktuell stark bewölkt und der Samstag verregnet sein. Bei warmen Temperaten um 25-28 Grad Celsius soll es am Wochenenden dagegen bleiben.



«Wir hoffen auf beständiges und gutes Wetter, so dass sich die Fortschritte, die wir machen, wirklich widerspiegeln», grübelte Teamchef Shaun Muir. «Wir haben mit der M1000 RR große Schritte nach vorn gemacht. In Navarra haben wir uns zum zweiten Rennen hin enorm gesteigert, und darauf müssen wir weiter aufbauen. Die Strecke in Magny-Cours ist schnell und flüssig, mit ein paar langsameren Abschnitten, und wir sind zuversichtlich, dass Tom und Michael ein gutes Wochenende haben können. Es ist eine Strecke, die der BMW in der Vergangenheit gut gelegen hat. Das erste freie Training wird seht wichtig sein. Wir müssen früh eine gute Abstimmung finden, die wir für die Jungs umsetzen können, um uns dann in beiden Rennen stark präsentieren zu können.»