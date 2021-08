Neues Dream-Team: Ducati 2022 mit Rinaldi & Bautista

Aruba.it Ducati schlägt in der Superbike-WM 2022 wieder einmal ein neues Kapitel auf. Neben Rückkehrer Álvaro Bautista wurde vor wenigen Minuten Michael Rinaldi bestätigt, der dem Spanier von der Statur ähnlich ist.

Obwohl Álvaro Bautista die Panigale V4R nur in der Superbike-WM 2019 fuhr, ist der Spanier mit 16 Siegen noch immer der erfolgreichste Ducati-Pilot der vergangenen Jahre. Der deutlich größere und schwerere Chaz Davies kam und kommt mit dem Vierzylinder-Bike nicht zurecht und auch der hochgeschossene Scott Redding erfüllte die Erwartungen von Ducati nicht.



Während Redding für die nächste Saison zu BMW wechselt, wurde vor wenigen Tagen die Rückkehr von Bautista zu Ducati für die Superbike-WM 2022 offiziell. Und seit heute steht fest, wer sein Teamkollege sein wird: Ducati bestätigte am Dienstagvormittag Michael Rinaldi für eine zweite Saison im Werksteam.

Von zwei großgewachsenen Superbike-Piloten in der Saison 2020 (Redding/Davies), einem Mix in der laufenden Saison (Redding/Rinaldi) werden in der kommenden Saison also zwei kleinere und damit leichtere Piloten im Werksteam fahren.



Ducati erhofft sich mit dieser Fahrerpaarung Synergien bei der Abstimmung der V4R. Der Italiener arbeitete bereits im vergangenen Jahr im Ducati-Kundenteam Go Eleven mit den Set-up-Daten seines neuen Teamkollegen.

Rinaldi gewann in seiner Superbike-Karriere bisher drei Rennen. In Aragón 2020 gewann er mit der Kunden-Ducati den ersten Lauf, in Misano 2021 siegte er im ersten Rennen und im Superpole-Race. Aktuell belegt der Ducati-Pilot den sechsten WM-Rang.