SBK-WM in Magny-Cours: Mehr Sicherheit, gutes Wetter

Wenn die Superbike-WM 2021 am kommenden Wochenende in Magny-Cours gastiert, können sich die Piloten auf einen höheren Sicherheitsstandard und Sonnenschein freuen.

Die Absage diverser Rennveranstaltungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurden in Magny-Cours für Renovierungen und Modifikationen genutzt. 2020 bekam die Rennstrecke eine neue Asphaltdecke. 2021 wurde auf Anforderung der FIM in der ‹Adelaide› modifiziert, um die Sicherheit deutlich zu erhöhen.



An zwei neuralgischen Punkten der Haarnadelkurve wurden Barrieren nach hinten verschoben, wodurch die Traditionsrennstrecke sogar dem höchsten Homologation-Grad A entspricht und sogar Rennen der MotoGP veranstalten könnte. Die Kosten der Umbaumaßnahmen beliefen sich auf 1,7 Mio Euro.

Nach den Meetings in Most und Navarra, wo die Fahrer teils harsche Kritik an der Sicherheit äußerten, werden die Piloten der Superbike-WM die Bemühungen der französischen Piste am kommenden Wochenende umso mehr zu schätzen wissen.



Auch werden die Piloten die Wettervorhersage begrüßen: An allen drei Tagen ist warmes Wetter mit bis zu 30 Grad Celsius angekündigt, nur am Samstag mit einer geringen Regenwahrscheinlichkeit.

Neben der Superbike-Kategorie und den beiden Supersport-Serien werden in Magny-Cours auch zwei Rennen des neuen Yamaha-R3-Cup veranstaltet. Der übliche Zeitplan wird davon jedoch nicht beeinflusst.



5000 Zuschauer sind coronabedingt an jedem Veranstaltungstag zugelassen.