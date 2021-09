Magny-Cours: Lebenszeichen von Chaz Davies (Ducati)

Nach Platz 2 im zweiten Lauf in Estoril hat man von Chaz Davies nicht mehr viel gesehen. Beim Meeting der Superbike-WM 2021 bewies der Ducati-Pilot aber am ersten Trainingstag, dass er das Fahren nicht verlernt hat.

Die Saison von Chaz Davies verläuft harzig, nur selten erlebte der 34-Jährige ein Rennwochenende ohne Schwierigkeiten. Nach seinem Sturz in Misano plagten den Ducati-Piloten Schmerzen in der Schulter, die erst nach und nach besser wurden. Und als Davies wieder fit war, kam er auf den buckligen Pisten in Most und Navarra nicht zurecht.

Ganz anders präsentierte sich der Go Eleven-Pilot am ersten Trainingstag in Magny-Cours: Teilweise auf Platz 2 liegend beendete der mehrfache Vizeweltmeister das zweite Training als Vierter und hat nur 46/1000 sec Rückstand auf Kawasaki-Star Jonathan Rea (3.).



«Das war heute ein wenig wie auf einer neuen Piste und ich glaube, das hat uns ein wenig geholfen», relativierte Davies seine Platzierung im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Die Strecke wurde 2020 neu asphaltiert, im Trockenen hat hier aber keiner vorher eine Runde gefahren. An manchen Stellen ist es etwas holprig, mehr als im letzten Jahr. Aber wenn man von einer Piste wie Navarra kommt, dann ist es hier glatt wie ein Billard-Tisch. Das beste an Navarra waren die Slow-Motion-Aufnahmen.»

«Ich fühlte mich auf meinem Bike aber sehr wohl», ergänzte der Waliser. «Wir sind auf ein früheres Setting zurückgegangen. Weil wir auf einer uns bekannten Strecke sind, war das sinnvoll, denn für Most und Navarra hatten wir die Abstimmung wegen der Bodenwellen ziemlich anpassen müssen. Jetzt sind wir wieder auf einer ‹normalen› Basis.»