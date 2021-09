Magny-Cours, FP1: Van der Mark bringt BMW auf Platz 2 03.09.2021 - 11:21 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Michael van der Mark

Erst in den letzten 15 Minuten war die Strecke in Magny-Cours so weit abgetrocknet, dass im ersten freien Training der Superbike-WM ordentliche Zeiten möglich waren. Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) war Schnellster.