Leon Haslam (5./Honda): «Große Fortschritte gemacht»

Kann Leon Haslam in den Rennen in Magny-Cours überzeugen

Honda arbeitet gemeinsam mit Leon Haslam und Alvaro Bautista hart daran, die Fireblade in der Superbike-WM nach vorne zu bringen, in Magny-Cours konnte Haslam am Freitag erste Fortschritte machen und er holte Platz 5.

Die bisherige Saison von Leon Haslam lief nicht besonders rosig. Der Engländer in Diensten von HRC schaffte als bestes Ergebnis einen vierten Rang mit seiner Honda in diesem Jahr. Das letzte Superbike-WM-Wochenende in Navarra beendete der Routinier mit mageren drei WM-Zählern, Alvaro Bautista erreichte immerhin einmal Rang 8.



Am Freitag in Magny-Cours brauste Haslam auf Position 5 im zweiten freien Training, der Rückstand auf Spitzenreiter Toprak Razgatlioglu aus dem Yamaha-Lager lag bei gerade einmal 0,4 Sekunden, seinem Teamkollegen Bautista nahm der 38-Jährige drei Zehntelsekunden ab. Besonders in einem Streckenabschnitt der 4,411 km langen Piste in Frankreich sieht er die Vorteile bei seiner CBR1000RR-R.

«Wir hatten auf dieser Strecke keine Informationen mit der Honda, denn im letzten Jahr war es nass. Die ersten paar Runden im Trockenen waren die in FP1. Es war von Anfang an nicht so schlecht, wir haben dann die Bereiche entdeckt, in denen wir uns am Nachmittag verbessern müssen», berichtete der Honda-Werksfahrer im Interview mit SPEEDWEEK.com.

Haslam weiter: «Der Test hat dafür gesorgt, dass wir einen großen Schritt gemacht haben, in Navarra konnten wir das zwar nicht zeigen und es war das schlimmste Wochenende für uns, aber für diese und die kommenden Strecken haben wir einen Schritt nach vorne gemacht.»

«Hauptsächlich haben wir uns um den Kurveneingang gekümmert, das Verhalten beim Bremsen, denn wir hatten mit der Front große Probleme in diesem Bereich», betonte der Engländer. «In den Kurven, die hart angebremst werden, haben wir am meisten verloren. In Magny-Cours haben wir drei solcher Kurven, in denen wir nicht zurechtkommen, aber im ersten Sektor, in den fließenden Abschnitten, ist unser Paket sehr stark.»

Wurde in der Zwischenzeit nur am Set-up gearbeitet oder gab es auch neue Teile von HRC? «Wir bekommen jede Woche neue Teile, es ist ein Entwicklungsprojekt und wir versuchen ständig voranzukommen, in jedem Bereich der Maschine», sagte Haslam und fügte abschließend hinzu: «Wir sind auf dieser Strecke deutlich näher gekommen und ich glaube, dass wir in Barcelona noch näher dran sein werden.»