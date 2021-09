MIE Honda setzt in SBK-WM auf künstliche Intelligenz

Im Motorradrennsport im 21. Jahrhundert gehört das Laptop wie selbstverständlich zum alltäglichen Werkzeug an der Rennstrecke. Das Superbike-Team MIE Honda geht noch einen Schritt weiter.

MIE Honda ist eine strategische Partnerschaft mit Cyberdine eingegangen. Das japanische Unternehmen beschäftigt sich unter anderem mit Robotik, künstliche Intelligenz und der Mensch-Maschine-Vernetzung.



Bekannt geworden ist Cyberdine durch die Entwicklung des Roboteranzuges ‹HAL›, der Menschen bei hoher körperlicher Belastung, zum Beispiel in der Pflege oder beim Heben von Lasten, unterstützt, aber auch querschnittsgelähmten Menschen wieder das Gehen ermöglichen soll.

In welchen Bereichen Technologien von Cyberdine in der Werkstatt oder Box von MIE Honda eingesetzt und zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Die Partnerschaft wird ab dem Meeting der Superbike-WM 2021 in Barcelona auch mit einem Logo auf der Verkleidung der CBR1000RR-R beworben.



«Wir freuen uns sehr, mit CYBERDYNE Inc., einem führenden Unternehmen an der Spitze der Innovation, mit einer neuen Vision für die Zukunft zusammenzuarbeiten, die KI- und Cybernics-Technologien umfasst», sagte Teamchefin Midori Moriwaki. «Das unermüdliche Streben nach technologischer Entwicklung, die Bereitschaft, über den Tellerrand zu schauen und die Leidenschaft für das, was wir tun, sind Werte, die wir teilen. Deshalb sind wir stolz, dass das CYBERDYNE-Logo auf der Verkleidung des MIE Racing Honda Team CBR1000RR zu sehen sein wird.»

Midori Moriwaki hat ein Faible für moderne Techniken. Als erstes und bisher einziges Superbike-Team verfügt MIE Honda seit 2020 über Boxenwände, die aus LED-Panels bestehen.