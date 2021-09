Michael vd Mark: Nur knapp der Katastrophe entgangen

Im zweiten Hauptrennen der Superbike-WM in Magny-Cours gerieten Michael van der Mark (BMW) und Andrea Locatelli (Pata Yamaha) auf der Start-Ziel-Geraden aneinander – das hätte böse enden können.

Da blieb nicht nur Michael van der Mark beinahe das Herz stehen: In der fünften von 21 Runden überholte Andrea Locatelli den Niederländer in der Schikane vor der Start-Ziel-Geraden. Wenige Meter später zog der Italiener nach links und kollidierte dabei mit van der Mark. Das Vorderrad der BMW blockierte, es stieg Rauch auf, der 28-Jährige konnte sich nur mit viel Glück und Können auf der M1000RR halten.



«Das war ein verrückter Moment», so Locatelli. «Ich habe ihn berührt, aber nichts gesehen. Ich habe mich auf mein Rennen konzentriert.»

«Er sollte sich mal das Rennen anschauen und die Eier haben, sich bei mir zu entschuldigen», entgegnete van der Mark beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Kontakt kann es geben. Er zog rüber und streckte seinen Ellbogen raus – für was? Er muss mich gefühlt und gewusst haben, was los ist. Für mich ist das kein Problem, das kann passieren. Aber er sollte wenigstens zu mir kommen und mit mir reden und damit aufhören, mir aus dem Weg zu gehen.»



«Es ging alles gut, der Schutz am Bremshebel hat zumindest teilweise seine Arbeit erledigt», ergänzte der BMW-Pilot. «Mein Vorderrad blockierte, alles ging sehr schnell. Das ging nur gut, weil ich auf Vollgas war.»

Nach Platz 5 im ersten Hauptrennen beendete van der Mark das Sprintrennen als Sechster. Bis kurz vor dem Vorfall mit Locatelli war Michael im zweiten Hauptrennen Vierter. «Ich strauchelte, deshalb konnte er mich überholen», hielt der Supersport-Weltmeister von 2014 fest. «Aus den langsamen kurven heraus konnte ich nicht so schnell beschleunigen wie die anderen. Also versuchte ich, die Lücke anderweitig zu schließen und geriet dabei an mein Limit.»

Van der Mark kam mit 15,640 sec Rückstand auf Sieger Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) als Achter ins Ziel, womit er bester BMW-Fahrer ist. In der Gesamtwertung ist er mit 154 Punkten Achter und liegt damit einen Platz und fünf Punkte hinter Teamkollege Tom Sykes.

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,908 sec 3. Scott Redding Ducati + 8,406 4. Andrea Locatelli Yamaha + 10,329 5. Chaz Davies Ducati + 10,734 6. Alvaro Bautista Honda + 11,467 7. Michael Rinaldi Ducati + 13,901 8. Michael vd Mark BMW + 15,640 9. Garrett Gerloff Yamaha + 16,254 10. Tom Sykes BMW + 20,911 11. Axel Bassani Ducati + 39,410 12. Christophe Ponsson Yamaha + 42,808 13. Lucas Mahias Kawasaki + 43,057 14. Kohta Nozane Yamaha + 44,106 15. Tito Rabat Ducati + 48,202 16. Jonas Folger BMW + 49,557 17. Leandro Mercado Honda + 51,981 18. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Leon Haslam Honda Out Alex Lowes Kawasaki