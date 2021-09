Álvaro Bautista (Honda): High-Speed-Crash im FP2

Vom ersten Trainingstag der Superbike-WM 2021 in Barcelona war keiner der beiden Honda-Werkspiloten begeistert. Während es Leon Haslam immerhin auf Platz 7 schaffte, hatte Álvaro Bautista einen heftigen Sturz.

Das Meeting in Barcelona ist das erste von drei Renwochenenden in Folge. Unmittelbar nach dem Circuito de Catalunya tritt die Superbike-WM 2021 in Jerez und Portimão an.

Mitte August hatten das Werksteam von Honda in Barcelona getestet. Leon Haslam bezeichnete den ersten Testtag seinerzeit euphorisch «als besten Tag des Jahres» und war vor dem Rennwochenende entsprechend optimistisch. Als Siebter nach den beiden freien Trainings mit 0,374 sec Rückstand auf die Bestzeit von Toprak Razgatlioglu (Yamaha) war der Engländer im Soll. Allerdings strauchelte Haslam bei den heißeren Bedingungen am Nachmittag,



«Wir haben hier vor einigen Wochen einen Test gemacht, aber jetzt sind die Bedingungen völlig anders», grübelte der 38-Jährige. «Die Strecke ist jetzt sehr rutschig, also mussten wir einige Anpassungen vornehmen. Am Nachmittag waren die Temperaturen höher und wir kamen nicht in den Rhythmus wie im FP1. Wir konnten keine schnellere Zeit fahren und wenn die Bedingungen so bleiben, müssen wir einiges ändern, vor allem bei der Elektronik. Unsere Rundenzeiten sind nicht weit entfernt, aber wenn morgen trocken ist, werden wir versuchen, einen weiteren Schritt zu machen.»



Was Haslam meint: Laut Wettervorhersage könnte es am Samstag regnen!

Vor einem Jahr kämpfte Teamkollege Álvaro Bautista bei seinem Heimrennen an der Spitze, am heutigen Freitag war davon nicht viel zu sehen. Der Spanier beendete das erste Training nur als 14. und schaffte es trotz Steigerung im FP2 um 0,4 sec nur auf Platz 11 der kombinierten Zeitenliste.



«Ein sehr schwieriger Tag», gab der 36-Jährige zu. «Wir haben Probleme mit dem Grip am Hinterrad – sowohl beim Bremsen als auch beim Beschleunigen in Schräglage. Wir haben es mit Änderungen am Set-up versucht, haben keine großen Fortschritte erzielt, auch wenn wir unsere Rundenzeit am Nachmittag verbessern konnten.»

Dafür riskierte Bautista aber viel, was ein Sturz in der schnellen Kurve 14 in den letzten Minuten der Session untermauert, nach dem der Spanier etwas angeschlagen wirkte.



«Wir hatten gegen Ende von FP2 einen härteren Vorderreifen ausprobiert , weil uns das auf anderen Strecken geholfen hat, die Stabilität und das Gefühl mit der Front zu verbessern – aber stattdessen bin ich unerwartet gestürzt», erklärte der Honda-Pilot. «Ich konnte den Sturz nicht mehr abfangen. Zum Glück geht es mir gut. Am Samstag versuchen wir es wieder...»

Ergebnis Superbike-WM, Barcelona, FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad FP1 FP2 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:42,578 min 1:42,369 min 2. Jonathan Rea Kawasaki 1:42,419 1:42,788 3. Michael Rinaldi Ducati 1:42,772 1:42,586 4. Tom Sykes BMW 1:42,608 1:42,798 5. Andrea Locatelli Yamaha 1:42,715 1:42,615 6. Alex Lowes Kawasaki 1:42,698 1:43,005 7. Leon Haslam Honda 1:42,743 1:43,072 8. Michael vd Mark BMW 1:42,863 1:43,213 9. Scott Redding Ducati 1:43,378 1:42,875 10. Garrett Gerloff Yamaha 1:42,894 1:43,146 11. Alvaro Bautista Honda 1:43,498 1:43,092 12. Isaac Vinales Kawasaki 1:43,182 1:43,631 13. Axel Bassani Ducati 1:43,208 1:43,184 14. Chaz Davies Ducati 1:43,511 1:43,232 15. Lucas Mahias Kawasaki 1:43,378 1:43,397 16. Kohta Nozane Yamaha 1:43,898 1:43,409 17. Jonas Folger BMW 1:43,730 1:43,836 18. Leandro Mercado Honda 1:44,013 1:44,272 19. Samuele Cavalieri Ducati 1:44,021 1:44,409 20. Chris Ponsson Yamaha 1:44,351 1:44,335 21. Loris Cresson Kawasaki 1:46,147 1:45,429 22. Lachlan Epis Kawasaki 1:50,338 1:48,550