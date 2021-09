Barcelona, FP2: Yamaha vor Kawasaki und Ducati

Der erste Trainingstag der Superbike-WM 2021 in Barcelona endete mit der Bestzeit für Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu. Tom Sykes (BMW) und Álvaro Bautista (Honda) stürzten.

In den beiden freien Trainings am Freitag haben die Superbike-Piloten jeweils 45 Minuten Zeit, um ihre Motorräder abzustimmen, am Samstagmorgen in FP3 zusätzliche 30. Das ergibt 120 min Training, bevor am Samstag um 11 Uhr in der Superpole die Startplätze für das erste Hauptrennen am Samstag um 14 Uhr sowie das Sprintrennen am Sonntag um 11 Uhr ausgefahren werden.



Das Wetter am Freitag sehr konstant. Bei angenehmen 24 Grad Celsius fuhr Jonathan Rea (Kawasaki) im FP1 in 1:42,419 min die schnellste Zeit. Am Nachmittag sorgte Andrea Locatelli (Yamaha) in 1:42,615 min nach fünf Minuten für die erste ansprechende Rundenzeit – zeitgleich stürzte Tom Sykes (BMW). Der Engländer kam auf dem Rücksitz eines Scooters zurück an die Box.

Zeitenverbesserungen waren im wärmeren FP2 zunächst Mangelware. Nach 25 Minuten hatten von den Top-Piloten nur Locatelli, Scott Redding (Ducati), Álvaro Bautista (Honda) und Chaz Davies (Ducati) eine schnellere Runde gefahren.



20 Minuten vor dem Ende übernahm Michael Rinaldi (Ducati) in 1:42,586 min im FP2 die Führung. In der kombinierten Wertung reihte sich der Italiener damit vorerst auf Platz 3 ein. Wenig später sorgte Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in 1:42,369 min für eine neue Bestzeit.



In den letzten Minuten waren alle Piloten auf der 4657 Meter langen Strecke unterwegs, doch an die Zeit des WM-Leaders kam keiner heran. In der kombinierten Liste führt der Türke vor Rea und Rinaldi.

Trotz seines Sturzes, bei dem Sykes kostbare Trainingszeit verlor, war der Engländer sowohl im FP2 als auch in der kombinierten Zeitenliste als Vierter bester BMW-Pilot. Teamkollege Álvaro Bautista steigerte sich am Nachmittag, stürzte aber in der Schlussphase.



Ebenfalls ohne Zeitenverbesserung rutsche Jonas Folger (Bonova MGM BMW) auf Platz 17 ab.



Weil Kurve 10 auf dem Circuito de Catalunya-Barcelona Anfang 2021 umgestaltet wurde, sind die Rekorde aus dem vergangenen Jahr hinfällig.

Ergebnis Superbike-WM, Barcelona, FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad FP1 FP2 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:42,578 min 1:42,369 min 2. Jonathan Rea Kawasaki 1:42,419 1:42,788 3. Michael Rinaldi Ducati 1:42,772 1:42,586 4. Tom Sykes BMW 1:42,608 1:42,798 5. Andrea Locatelli Yamaha 1:42,715 1:42,615 6. Alex Lowes Kawasaki 1:42,698 1:43,005 7. Leon Haslam Honda 1:42,743 1:43,072 8. Michael vd Mark BMW 1:42,863 1:43,213 9. Scott Redding Ducati 1:43,378 1:42,875 10. Garrett Gerloff Yamaha 1:42,894 1:43,146 11. Alvaro Bautista Honda 1:43,498 1:43,092 12. Isaac Vinales Kawasaki 1:43,182 1:43,631 13. Axel Bassani Ducati 1:43,208 1:43,184 14. Chaz Davies Ducati 1:43,511 1:43,232 15. Lucas Mahias Kawasaki 1:43,378 1:43,397 16. Kohta Nozane Yamaha 1:43,898 1:43,409 17. Jonas Folger BMW 1:43,730 1:43,836 18. Leandro Mercado Honda 1:44,013 1:44,272 19. Samuele Cavalieri Ducati 1:44,021 1:44,409 20. Chris Ponsson Yamaha 1:44,351 1:44,335 21. Loris Cresson Kawasaki 1:46,147 1:45,429 22. Lachlan Epis Kawasaki 1:50,338 1:48,550