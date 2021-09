Jonas Folger verzweifelt: Keine BMW-Änderung hilft

Der erhoffte Durchbruch in der Superbike-WM gelang Jonas Folger und dem Bonovo-Team mit der BMW M1000RR auch auf seiner Vorzeigestrecke in Barcelona nicht: Nur Platz 17 und 1,361 sec Rückstand am Freitag.

Während der Wintertests hatte Jonas Folger mit dem vierten Platz auf dem Circuit de Catalunya begeistert. Gefühlt ist das deutlich länger her als fünfeinhalb Monate, so viel ist in der Zwischenzeit passiert.



Jonas hatte gehofft, dass es in Barcelona in der völlig missglückten Saison endlich einen Hoffnungsschimmer gibt. Dass es mit der BMW in eine Richtung geht, in welcher er sich wohler fühlt und schneller fahren kann. FP1 und FP2 am Freitag brachten Ernüchterung: Nur Platz 17 in der kombinierten Zeitenliste, 1,361 sec hinter der Bestzeit von Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha).

«Wir haben das Setting vom Test probiert, das hat die Balance ziemlich verändert. Die Probleme, gegen die wir ankämpfen, hat es aber nicht beseitigt», erzählte der Deutsche Meister beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Wir sind in einer Lage, in der wir Dinge probieren müssen. Aber egal wie wir die Balance einstellen, ich tue mir beim Bremsen schwer und komme nicht aus den Kurven hinaus. Das Schwierige für mich ist, dass die Probleme immer die gleichen bleiben.»

Die jetzige BMW hat mit jener von den Barcelona-Tests kaum noch etwas zu tun. Folger fährt heute nicht nur einen anderen Rahmen und eine andere Schwinge, die M1000RR bekam auch sonst zahlreiche Updates, auch bei der Elektronik. «Während des Tests konnte ich besser bremsen, schneller in die Kurven hineinfahren und fühlte mich auch mit der Traktion besser», schilderte der 28-Jährige. «Seither ist viel passiert, damals hatte ich noch sehr viel Vertrauen. Ich sage deswegen aber nicht die ganze Zeit was wir ändern müssen und was schlecht ist, sondern ich frage, was ich anders machen kann. Ich will als Fahrer wissen, was ich anders machen muss, um schneller zu fahren. Das Wie hängt aber wiederum damit zusammen, wie das Motorrad dasteht.»

Folger weiter: «Wir Fahrer bekamen so viele Updates, dass ich gar nicht mehr weiß, ob ich wirklich das Bike und die Abstimmung vom van der Mark habe. Das macht es schwer. Ich kann nicht mal sagen, wie viel an mir liegt. Natürlich bin ich nicht bei 100 Prozent. Ich gebe aber trotzdem alles, lasse nicht den Kopf hängen oder fahre nur noch rum, damit die Saison vorübergeht. Ich weiß nicht, was wir noch ändern sollen. Meine Jungs tüfteln, schauen und machen. Aber wir können jetzt auch nicht sagen, dass wir wieder den alten Rahmen reinbauen. Weil zuerst haben wir gesagt, dass sich der neue besser anfühlt. Wir sind ja schon fast am Ende Saison, da können wir nicht alles auf den Kopf stellen und den alten Rahmen verlangen, auch wenn wir große Änderungen wollen.»



Bester BMW-Fahrer am Freitag war Tom Sykes auf Platz 4, der Engländer fuhr 1,1 sec schneller als Folger.

© Gold & Goose Willkommen in Barcelona © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Chaz Davies © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Bautista und Haslam © Gold & Goose Paddock © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Isaac Vinales © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Gerloff, Locatelli, Razgatlioglu © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Leon Haslam © Gold & Goose Jonathan Rea Zurück Weiter

Ergebnis Superbike-WM, Barcelona, FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad FP1 FP2 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:42,578 min 1:42,369 min 2. Jonathan Rea Kawasaki 1:42,419 1:42,788 3. Michael Rinaldi Ducati 1:42,772 1:42,586 4. Tom Sykes BMW 1:42,608 1:42,798 5. Andrea Locatelli Yamaha 1:42,715 1:42,615 6. Alex Lowes Kawasaki 1:42,698 1:43,005 7. Leon Haslam Honda 1:42,743 1:43,072 8. Michael vd Mark BMW 1:42,863 1:43,213 9. Scott Redding Ducati 1:43,378 1:42,875 10. Garrett Gerloff Yamaha 1:42,894 1:43,146 11. Alvaro Bautista Honda 1:43,498 1:43,092 12. Isaac Vinales Kawasaki 1:43,182 1:43,631 13. Axel Bassani Ducati 1:43,208 1:43,184 14. Chaz Davies Ducati 1:43,511 1:43,232 15. Lucas Mahias Kawasaki 1:43,378 1:43,397 16. Kohta Nozane Yamaha 1:43,898 1:43,409 17. Jonas Folger BMW 1:43,730 1:43,836 18. Leandro Mercado Honda 1:44,013 1:44,272 19. Samuele Cavalieri Ducati 1:44,021 1:44,409 20. Chris Ponsson Yamaha 1:44,351 1:44,335 21. Loris Cresson Kawasaki 1:46,147 1:45,429 22. Lachlan Epis Kawasaki 1:50,338 1:48,550