Barcelona, FP1: BMW stark, Redding in Schwierigkeiten

Superbike-Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) beendete das erste freie Training auf dem Circuit de Catalunya als Schnellster, Jonas Folger (Bonovo BMW) wurde 16. und verlor 1,311 sec.

In Montmelo nahe Barcelona fand am 31. März und 1. April der einzige große Wintertest statt, Weltmeister Jonathan Rea sorgte mit dem Qualifyer-Reifen mit 1:40,264 min für die Bestzeit. Jonas Folger begeisterte damals mit 1:40,699 min als Viertbester.



Diese Zeiten in der Saisonvorbereitung waren deutlich schneller als bei der SBK-Premiere 2020. Damals fuhr Alvaro Bautista (Honda) im Sprintrennen mit 1:41,828 min die schnellste Rennrunde, Rea (Kawasaki) hält mit 1:41,619 min den Pole-Rekord.



FP1 am Freitagmorgen fand bei schönstem Sommerwetter und 24 Grad Celsius Lufttemperatur statt. Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte Rea mit 1:42,419 min.



15 Minuten vor Ende der ersten 45-Minuten-Session führte Rea weiterhin mit dieser Zeit, der Nordire lag damit eine gute Zehntelsekunde vor Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) und Tom Sykes (BMW).



In den letzten sechs Minuten gingen alle Piloten auf der 4657 Meter langen Strecke auf Zeitenjagd, doch an Reas Zeit kam keiner heran. Der Rekordweltmeister beendete das Training vor Razgatlioglu, Sykes, Alex Lowes (Kawasaki) und Andrea Locatelli (Pata Yamaha) als Schnellster.



Leon Haslam brachte die beste Honda auf Platz 6, Michael Rinaldi die schnellste Ducati auf Rang 7.



Während sich die Top-9 innerhalb einer halben Sekunde platzierten, wurde der WM-Dritte Scott Redding (Aruba.it Ducati) mit fast einer Sekunde Rückstand lediglich 13.



Jonas Folger aus dem deutschen Team Bonovo MGM BMW war anfänglich um Position 10 herum zu finden, zum Ende das Trainings war der Bayer mit 1,311 sec Rückstand 16.



Es gibt zwei Änderungen im Superbike-Feld: Barni Ducati und Tito Rabat haben sich getrennt, als Nachfolger kehrte Samuele Cavalieri zum Team zurück. Der Australier Lachlan Epis ist neu bei Outdo Pedercini Kawasaki und ersetzt den Amerikaner Jayson Uribe. Mit 7,919 sec Rückstand zeigte der 21-Jährige eine blamable Vorstellung und war 4,2 sec langsamer als der Vorletzte!