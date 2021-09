Barcelona, Superpole-Race: Honda-Podium nach Abbruch

Das Superpole-Race in Barcelona wurde nach einem Sturz abgebrochen, da waren die BMW-Werkspiloten bereits ausgeschieden. Das Rennen gewann Jonathan Rea (Kawasaki). Álvaro Bautista holte das erste Podium für Honda 2021.

Seit 2019 gibt es in der Superbike-WM das spannende Superpole-Race über nur 10 Runden. Der Name kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Superbike-Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu 12 WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag.



Pirelli entwickelte für das Sprintrennen den Hinterreifen SCX, der von der Performance und Haltbarkeit zwischen dem klassischen Qualifyer- und Rennreifen liegt und pro Runde etwa 0,4 sec bringt und seit diesem Jahr in zwei Varianten zur Verfügung steht.



Wie im ersten Lauf starteten mit Tom Sykes (BMW), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki) aus der ersten Reihe. Die beste Ducati von Scott Redding folgte auf der vierten Startposition, unmittelbar dahinter auf Startplatz 7 die beste Honda mit Leon Haslam. Jonas Folger (Bonovo MGM BMW) erreichte in der Superpole nur Startplatz 18.

Nachdem es am Samstag heftig regnete, schien am Sonntagvormittag über den Circuit de Catalunya-Barcelona die Sonne. Mit 18 Grad Luft- und 29 Grad Celsius Asphalttemperatur herrschten bei Rennstart ideale Bedingungen.



Das Rennen begann aber mit einem Desaster für BMW. Michael van der Mark stürzte in der ersten Runde und riss seinen Teamkollegen Tom Sykes mit ins Verderben. Und als in Runde 3 Lucas Mahias (Puccetti Kawasaki) und Chaz Davies (Go Eleven Ducati) zusammenkrachten, wurde das Rennen mit roter Flagge abgebrochen. Während es der Franzose mit seinem Motorrad zurück in die Boxengasse schaffte, wurde Davies ins Medical-Center transportiert. Der Waliser war bei Bewusstsein.

Das Superpole-Race wurde über fünf Runden und mit dem Stand von Runde 3 neu gestartet. Sykes, van der Mark und Davies fehlten beim Restart.



Reihe 1: Razgatlioglu, Rea, Redding

Reihe 2: Locatelli, Rinaldi, Lowes

Reihe 3: Bautista, Haslam, Nozane



In der ersten Runde ging es in der Spitzengruppe hart zur Sache, jeder wollte sich in die beste Ausgangsposition für das Sprintrennen bringen. Am Ende lief es auf einen Schlagabtausch zwischen Rea und Razgatlioglu hinaus, den der Kawasaki-Pilot knapp für sich entscheiden konnte.



Dahinter kämpften mehrere Piloten um den dritten Platz. Mit einer kämpferischen Leistung setzte sich Álvaro Bautista durch und holte für Honda das erste Podium in der Superbike-WM 2021.



Nachdem Scott Redding in der ersten Runden gestürzten Piloten ausweichen musste und nur auf Platz 15 ins Ziel kam, sorgte Michael Rinaldi als Fünfter für das beste Ducati-Finish.



BMW-Pilot Jonas Folger fuhr als 13. ein gutes Ergebnis ein, muss aber auch in den zweiten Lauf als 18. starten.

So lief das Rennen

Start: Berührung von Rea und Razgatlioglu in der Beschleunigungsphase. Razgatlioglu vor Rea, Bautista, Lowes.

Runde 1: Rea attackiert Razgatlioglu, der zeitweise auf Platz 4 zurückfällt. Sturz Locatelli und Nozane. Redding muss ausweichen und fährt dem Feld hinterher.

Runde 2: Rea 0,7 sec vor Razgatlioglu, Lowes und Bautista. Folger auf 13. Schnellste Runde Rea in 1:41,609 min.

Runde 3: Razgatlioglu quetscht seine Yamaha aus, kommt Rea aber nur um 0,1 sec näher. Folger Zwölfter. Mahias gibt das Rennen auf.

Runde 4: Rea 0,4 sec vor Razgatlioglu, der in 1:41,545 min die schnellste Rennrunde fährt. Bautista verbessert sich vorbei an Lowes auf Platz 3.

Letzte Runde: Rea rettet sich um 0,2 sec vor Razgatlioglu ins Ziel. Bautista holt das erste Honda-Podium 2021. Folger auf 13.