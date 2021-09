Axel Bassani (2./Ducati): «Fühle mich wie Superman»

Der 22-jährige Axel Bassani erlebte am Samstag auf dem Circuit de Catalunya den besten Tag in seinem Sportlerleben. «Ich hoffe, dass ich irgendwann gewinne», meinte er nach Platz 2 im ersten Superbike-WM-Rennen.

Bereits 2017 bezeichnete der ehemalige 250-ccm-Europameister Luca Boscoscuro den damals 17-jährigen Axel Bassani als «Rohdiamanten» und «großes Talent». Der heute 22-Jährige ist seit 2015 in verschiedenen Klassen international unterwegs, konnte aber nirgends richtig Fuß fassen. Bis zu diesem Jahr, als er überraschend von Motocorsa Ducati für die Superbike-WM verpflichtet wurde.

Zum ersten Mal ließ Bassani mit Platz 6 im Superpole-Race in Misano aufhorchen, als Fünfter im ersten Most-Rennen setzte er noch eins drauf. In Barcelona gelang ihm mit Platz 2 im nassen ersten Rennen das Meisterstück. Axel kämpfte rundenlang mit Jonathan Rea und Toprak Razgatlioglu, den momentan besten Superbike-Piloten der Welt. In den Runden 15, 16 und 17 kreuzte er sogar als Führender die Ziellinie, bis er von Ducati-Kollege Scott Redding überrumpelt wurde.

«Das ist ein gutes Ergebnis, ich fühle mich jetzt wie Superman», grinste Bassani beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Ich habe versucht, Erster zu werden. Scott hatte die letzten drei Runden aber eine sehr gute Pace, er war der beste Fahrer auf der Strecke. Normalerweise bin ich schnell, wenn es stark regnet. Heute war es so mittelmäßig. Ich fühlte mich aber schon in der ersten Runde sehr gut auf dem Motorrad und versuchte, an Rea dranzubleiben. Die letzten fünf Runden hatte ich keinen Grip mehr am Hinterrad, es war schwierig, mich auf der Strecke zu halten. Ich wechselte das Mapping, das war aber auch nicht besser. Ich fokussierte mich absolut darauf, es bis zum Zielstrich zu schaffen. Für mich, mein Team und meine Familie ist dieses Ergebnis sehr wichtig.»

Bassani hat in Katalonien nicht nur seinen ersten Podestplatz in einer Weltmeisterschaft errungen, auch den ersten für das Team Motocorsa. Er hat jetzt auch 120 Punkte wie Markenkollege Chaz Davies und nur noch zwei weniger als Honda-Star Alvaro Bautista!

«Mit Johnny und Toprak zu fahren, war fantastisch», schwärmte der Youngster aus der Region Venetien. «Das war ein Traum von mir, bislang bin ich nur auf der Playstation so gegen sie gefahren. Johnny, Toprak und Scott sind sehr schnelle Fahrer, aber letztlich auch nur normale Gegner. Auf der Strecke sind alle Gegner gleich. Da überlegst du dir nicht, ob du jetzt gegen Scott oder Toprak kämpfst. Toprak und ich haben uns in der ersten Rennhälfte oft überholt, ich war einen Tick schneller als er. Aber ihn zu überholen, ist extrem schwierig. Also ermahnte ich mich, ruhig zu bleiben. Gemeinsam haben wir dann Johnny eingeholt. Als ich führte, war das ein sehr seltsames Gefühl. Dieser zweite Platz ist fantastisch – Zweiter in der Superbike-WM! Das ist der beste Tag! Jetzt hoffe ich, dass ich irgendwann Erster werde.»

Ergebnis Superbike-WM, Barcelona, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 2. Axel Bassani Ducati + 1,577 sec 3. Michael Rinaldi Ducati + 2,326 4. Jonathan Rea Kawasaki + 4,554 5. Michael vd Mark BMW + 6,518 6. Alex Lowes Kawasaki + 8,514 7. Leon Haslam Honda + 12,695 8. Tom Sykes BMW + 15,346 9. Alvaro Bautista Honda + 16,938 10. Chaz Davies Ducati + 33,386 11. Kohta Nozane Yamaha + 33,394 12. Andrea Locatelli Yamaha + 34,169 13. Lucas Mahias Kawasaki + 34,565 14. Isaac Vinales Kawasaki + 44,546 15. Leandro Mercado Honda + 58,200 16. Samuele Cavalieri Ducati > 1 min 17. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 18. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 19. Jonas Folger BMW > 1 min 20. Lachlan Epis Kawasaki > 1 min Out Toprak Razgatlioglu Yamaha Out Garrett Gerloff Yamaha