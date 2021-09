Michael van der Mark (5.) sauer – aber nicht auf BMW

Obwohl sich Michael van der Mark in der Superpole nur als Neunter für den ersten Lauf der Superbike-WM 2021 in Barcelona qualifizierte, kämpfte der BMW-Pilot zeitweise um das Podium. Warum es am Ende nicht reichte.

Der Regen im ersten Superbike-Lauf war für Michael van der Mark durchaus willkommen, denn der schnelle Niederländer zählt im Nassen zu den besten Piloten, und das bewies der BMW-Werkspilot gleich in den ersten Runden: Als Neunter der Startaufstellung kam er als Sechster aus der ersten Runde, kämpfte fortan in den Top-5 und lag in Runde 15 als Vierter nur 0,6 sec hinter dem letzten Podiumsplatz.

Als der BMW-Pilot in der Schlussphase vom späteren Sieger Scott Redding (Ducati) überholt wurde, verlor er den Anschluss an die Podestplätze und kreuzte hinter Kawasaki-Star Jonathan Rea als Fünfter die Ziellinie.



«Nach dem Rennen war ich total enttäuscht und auch sauer. Ich hatte keine Traktion und wenn ich mein Bike aufrichtete, um Gas zu geben, ging es nicht vorwärts. Nur deshalb habe das Podium verloren, denn in allen anderen Bereichen funktionierte meine BMW ganz fantastisch», betonte der 28-Jährige aus der Käsestadt Gouda im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Das Rennen hat Spaß gemacht, aber die Enttäuschung bleibt.»

Dennoch war van der Mark einer der auffälligsten Piloten im verregneten ersten Rennen und seine persönlich schnellste Runde war nur 0,070 sec langsamer als die von Redding aufgestellte schnellste Rennrunde!



«In den flüssigen Bereichen war ich schnell, weil ich einen guten Kurvenspeed fahren konnte. Der Grip in maximaler Schräglage war ziemlich gut, nur in der Beschleunigung hatte ich keinen Grip. Sobald man voll ans Gas gehen konnte, zogen mir alle davon», erklärte der BMW-Pilot. «Wir hatten dieses Problem schon in Donington, da hatte Pirelli zwei verschiedene Regenreifen dabei – und mit dem härteren fuhr ich dann in der Superpole in die erste Startreihe. Unser Bike scheint mit dem härteren Regenreifen besser zu funktionieren, der hier aber nicht zur Verfügung stand.»

Ergebnis Superbike-WM, Barcelona, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 2. Axel Bassani Ducati + 1,577 sec 3. Michael Rinaldi Ducati + 2,326 4. Jonathan Rea Kawasaki + 4,554 5. Michael vd Mark BMW + 6,518 6. Alex Lowes Kawasaki + 8,514 7. Leon Haslam Honda + 12,695 8. Tom Sykes BMW + 15,346 9. Alvaro Bautista Honda + 16,938 10. Chaz Davies Ducati + 33,386 11. Kohta Nozane Yamaha + 33,394 12. Andrea Locatelli Yamaha + 34,169 13. Lucas Mahias Kawasaki + 34,565 14. Isaac Vinales Kawasaki + 44,546 15. Leandro Mercado Honda + 58,200 16. Samuele Cavalieri Ducati > 1 min 17. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 18. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 19. Jonas Folger BMW > 1 min 20. Lachlan Epis Kawasaki > 1 min Out Toprak Razgatlioglu Yamaha Out Garrett Gerloff Yamaha