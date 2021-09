Barcelona, Lauf 1: Drama für Toprak – Ducati jubelt

Der erste Lauf der Superbike-WM 2021 in Barcelona war nichts für schwache Nerven. Mit drei Panigale V4R auf dem Podium ist Ducati der große Gewinner. Desaster für Toprak Razgatlioglu (Yamaha); Rea mit Schadensbegrenzung.

Sensationell holte BMW-Star Tom Sykes beim Meeting der Superbike-WM 2021 in Barcelona die erste mit der BMW M1000RR. Neben dem Engländer starteten Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki) aus der ersten Reihe. Die beste Ducati stellte Scott Redding auf die vierte Position, die beste Honda Leon Haslam auf Startplatz 7.



Aber für das erste Rennen am Nachmittag wurden die Karten neu gemischt: Nachdem es während der Supersport-WM nur zeitweise und leicht regnete, war die Strecke bei Rennstart der Superbike-WM komplett nass und es regnete ergiebig.



Dass die Bedingungen nicht einfach waren, zeigte ein Sturz von Garrett Gerloff auf der Besichtigungsrunde. Der US-Amerikaner im GRT Yamaha-Team fehlte.

In der ersten Rennhälfte lieferten sich zunächst Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Jonathan Rea (Kawasaki) und Rookie Axel Bassani (Ducati) an der Spitze ein unterhaltsames Rennen, auch Michael van der Mark (BMW) hatte Drang zum Podium.



In der zweiten Rennhälfte überschlugen sich aber die Ereignisse. Zuerst tat sich Rea mit nachlassenden Reifen immer schwerer und verlor Positionen. Dann rollte der zu diesem Zeitpunkt führende Razgatlioglu mit einem Defekt aus. Gleichzeitig wurden die Ducati-Piloten immer stärker und machten in der Schlussphase massiv an Boden gut.

Am Ende feierte der italienische Hersteller mit Werkspilot Scott Redding als Sieger, Rookie Axel Bassani als Zweiter und Michael Rinaldi als Dritter einen Dreifach-Triumph!



Jonathan Rea rettete als Vierter wichtige Punkte ins Ziel, was ausreichte, damit der Kawasaki-Pilot die WM-Führung übernahm.



Michael van der Mark wurde als bester BMW-Pilot guter Fünfter. Honda-Ass Leon Haslam freute sich über Platz 7.



Für Jonas Folger waren die Bedingungen keinen Vorteil. Der Bonova MGM BMW-Pilot wurde abgeschlagen 19.

So lief das Rennen

Start: Razgatlioglu vor Rinaldim Licatelli und Redding. Rea auf Platz 6. Sykes nur auf 14. Folger 19.

Runde 1:Rea kämpfte sich von Platz 5 in die Führung, dann Razgatlioglu und Rinaldi. Stark: Bassani auf Platz 4! Van der Mark Sechster, Nozane Achter.

Runde 2: Razgatlioglu bremst sich kurzzeitig an Rea vorbei, doch der Nordire übernimmt eine Kurve später wieder die Führung. Bassani vor auf Platz 3. Van der Mark Fünfter, Sykes Achter und Haslam auf Platz 10. Folger auf Platz 20.

Runde 3: Rea mit schnellster Rennrunde in 1:56.847 min um 2,1 sec vor Razgatlioglu, der unter Druck von Bassani steht. Rinaldi und van der Mark kämpfen um Platz 4. Haslam vor auf Platz 8.

Runde 4: Bassani überholt Razgatlioglu mehrfach, doch der WM-Leader kontert jedes Mal.

Runde 5: Razgatlioglu und Bassani kämpfen, als wäre es die letzte Runde. Der Türke fährt in 1:56,777 min die schnellste Rennrunde! Lowes vorbei an van der Mark auf Platz 5. Haslam weiter auf dem Vormarsch vorbei an Locatelli auf Platz 7.

Runde 6: Bassani (2.) hat sich jetzt gegen Razgatlioglu (3.) durchgesetzt. Rea 2,5 sec vor dem Italiener. Schnellste Rennrunde Haslam (7.) in 1:56,613 min.

Runde 7: Razgatlioglu (3.) lässt nicht locker: Schnellste Rennrunde in 1:56,544 min. Spannend der Kampf um Platz 4 zwischen van der Mark, Lowes und Rinaldi.

Runde 8: Rea 2,1 sec vor Bassani und Razgatlioglu. Van der Mark (4.) zündet eine 1:56,259 min und holt zur Spitzengruppe auf! Lowes, Rinaldi, Haslam und Redding kämpfen um Platz 5.

Runde 9: Rea 0,6 sec langsamer als Bassani und Razgatlioglu – der Vorsprung schmilzt auf 1,4 sec. Van der Mark in 1:56,236 min weiter der schnellste Mann auf der Strecke.

Runde 10: Rea nur noch 0,6 sec vor Razgatlioglu, 1 sec vor Bassani und 1,9 vor van der Mark!

Runde 11: Razgatlioglu am Hinterrad von Rea!

Runde 12: Razgatlioglu überholt Rea scheinbar locker im Kurvengeschlängel und führt das Rennen um 0,5 sec wieder an.

Runde 13: Rea (2.) verliert eine weitere Position an Bassani (3.). Rea ist der langsamste Fahrer in den Top-8. Schnellste Rennrunde Rinaldi in 1:56,183 min – eine Sekunde schneller als der Weltmeister!

Runde 14: Rea (3.) fährt nur eine 1:57,463 min – er könnte noch bis zu drei Positionen verlieren.

Runde 15: Razgatlioglu im Pech – seine Yamaha ist Defekt! Bassani neuer Leader vor Rea, Rinaldi, van der Mark und Redding.

Runde 16: Rinaldi schnappt sich Platz 2 von Rea! Van der Mark kämpft offenbar mit nachlassenden Reifen und fällt hinter Redding auf Platz 5 zurück. Anschliessend kassiert Redding auch Rea!

Runde 17: Bassani 0,3 sec vor Redding, der in 1:56,166 min die schnellste Rennrunde fährt.

Runde 18: Redding neuer Führender! Rea (4.) unter Druck von van der Mark.

Runde 19: Redding fährt dem Sieg entgegen, mit Bassani und Rinaldi wird es ein komplettes Ducati-Podium. Rea wehrt sich verbissen gegen Rea.

Letzte Runde: Redding gewinnt vor Bassani und Rinaldi. Rea rettet Platz 4 vor van der Mark ins Ziel.

Ergebnis Superbike-WM, Barcelona, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 2. Axel Bassani Ducati + 1,577 sec 3. Michael Rinaldi Ducati + 2,326 4. Jonathan Rea Kawasaki + 4,554 5. Michael vd Mark BMW + 6,518 6. Alex Lowes Kawasaki + 8,514 7. Leon Haslam Honda + 12,695 8. Tom Sykes BMW + 15,346 9. Alvaro Bautista Honda + 16,938 10. Chaz Davies Ducati + 33,386 11. Kohta Nozane Yamaha + 33,394 12. Andrea Locatelli Yamaha + 34,169 13. Lucas Mahias Kawasaki + 34,565 14. Isaac Vinales Kawasaki + 44,546 15. Leandro Mercado Honda + 58,200 16. Samuele Cavalieri Ducati > 1 min 17. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 18. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 19. Jonas Folger BMW > 1 min 20. Lachlan Epis Kawasaki > 1 min Out Toprak Razgatlioglu Yamaha Out Garrett Gerloff Yamaha