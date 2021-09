Viele Stürze in Montmelo: Johnny Rea kennt die Gründe

Für Tom Sykes, Chaz Davies, Alex Lowes und mehrere Fahrer aus den kleinen Klassen endete das SBK-Wochenende auf dem Circuit de Catalunya im Krankenhaus. Die Gangart wird härter.

Der Circuit de Catalunya in Montmelo nahe Barcelona gilt spätestens seit dem Umbau von Kurve 10 als sichere Rennstrecke, trotzdem werden im Rennsport immer Stürze passieren. Und einige davon gehen nicht gut aus, wie die Superbike-WM-Piloten Tom Sykes, Chaz Davies und Alex Lowes am Sonntag erleben mussten – alle drei landeten im Krankenhaus. Auch einige Fahrer aus den beiden Supersport-Kategorien erlitten dieses Schicksal. Zum Beispiel Tom Booth-Amos, der Zweite der Supersport-300-WM, der sich den Daumen der rechten Hand an zwei Stellen brach, dazu die Schulter. Der Engländer wurde am heutigen Montag operiert.

Obwohl am Sonntag in Katalonien schönstes Wetter herrschte, sahen wir zahlreiche Stürze in den Rennen. Und was eher ungewöhnlich ist, auch viele in der Superbike-Klasse.



Weltmeister Jonathan Rea sieht mehrere Ursachen dafür. «Zum einen war die Temperatur hoch und die Strecke dadurch sehr rutschig», erklärte der Nordire SPEEDWEEK.com. «Und wir sind jetzt in der Phase des Jahres, in der einige für ein gutes Ergebnis pushen, um die Saison gut zu beenden und etwas für ihre Zukunft zu tun. In den Rennen lagen auch alle eng beisammen, es gab viele Berührungen – ich musste auch einige einstecken. Aber so ist Rennsport. Es hilft auch nicht, dass Kurve 1 in Barcelona so weit von der Startlinie entfernt ist. Jeder rechnet sich beim Start Chancen aus, wenn er 20 Meter später bremst, einige sind da sehr mutig. Ich hoffe nur, dass es Chaz und Tom besser geht.»

© Gold & Goose Willkommen in Barcelona © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Rea, Locatelli, Bautista © Gold & Goose Haslam und Gerloff © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Axel Basssani © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Razgatlioglu vor Rinaldi © Gold & Goose Folger gegen Vinales © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Razgatlioglu und Rea © Gold & Goose Rinaldi und Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Rubin Rinaldi gewinnt das Rennen © Gold & Goose Razgatlioglu, Rinaldi, Redding © Gold & Goose Sieger Michael Ruben Rinaldi Zurück Weiter

Rea liegt nach Barcelona in der Weltmeisterschaft einen Punkt (!) hinter dem Führenden Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) und ist mit seinen Gedanken bereits in Jerez, wo am nächsten Wochenende der zehnte SBK-Event stattfindet. «Dort testen wir viel im November, Januar und Februar, wenn die Strecke kalt ist», sagte der 34-Jährige. «Wenn die Strecke heiß und etwas rutschig ist, verhält es sich anders. Letztes Jahr waren wir Anfang August dort und es war heiß. Wir haben gute Daten, müssen aber schauen, dass wir unsere Probleme von Barcelona gelöst bekommen. Denn die Bedingungen werden ähnlich sein und die Pace an der Spitze ist hoch.»



Rea wurde in Montmelo Vierter, Erster und Sechster und klagte über mangelnde Pace und Schwierigkeiten in der Bremsphase sowie beim Einlenken.