SBK-WM in Jerez: TV-Übertragung beginnt um 13:10 Uhr! 25.09.2021 - 07:26 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Jerez ist der Schauplatz des zehnten Meetings der Superbike-WM 2021

Das Meeting in Jerez können Fans der Superbike-WM live vor dem TV-Gerät verfolgen. Am Samstag startet ServusTV um 13:10 Uhr in die Übertragung, Eurosport steigt etwas später ein.