Trotz Verletzung: Alex Lowes will in Jerez fahren

Rennfahrer sind aus einem anderen Holz geschnitzt. Nach seinem Sturz beim Superbike-Meeting in Barcelona will Alex Lowes dennoch in Jerez antreten. Der Kawasaki-Pilot hat starke Prellungen und eine angebrochene Hand.

Es sah schlimm aus, als Alex Lowes im zweiten Lauf der Superbike-WM 2021 in Barcelona nach einem Sturz zuerst einen harten Schlag von seinem eigenen Motorrad bekommen hat, und anschließend von Kawasaki-Markenkollege Lechlan Epis getroffen wurde.

Mit Prellungen und einer angeknacksten rechten Hand ist der Engländer glimpflich davongekommen.



Italienischen Medien berichteten, dass Lowes – wie seine britischen Landsleute Chaz Davies und Tom Sykes – das am Wochenende anstehende Meeting in Jerez verpassen wird.



Doch diese Meldung ist falsch: Der 31-Jährige wird nach Rücksprache mit seinen Ärzten einen Versuch wagen!

Dafür muss man wissen: Lowes hat sich die Hand nicht vollständig gebrochen. Am zweiten Mittelhandknochen ist durch den Sturz eine Fissur, also ein Riss, entstanden.



«Ich bin glücklicherweise relativ unbeschadet von dem Sturz davongekommen», sagte der Kawasaki-Werkspilot. «Ich habe mir die Hand gebrochen, aber ansonsten fühle ich mich ganz gut. Ich habe das Gefühl, dass ich versuchen kann, in Jerez zu fahren. Mein Nacken ist etwas steif, aber ich werde in den nächsten drei Tagen mit meinen Physiotherapeuten Albert an meiner Genesung arbeiten. Es ist keine ideale Situation, aber ich werde nach Jerez fahren und der Plan ist, es zumindest zu versuchen.»

Lowes wurde in Barcelona von den Rennärzten für unfit erklärt und muss sich am Donnerstag vorstellen, um die Freigabe für das Rennwochenende in Jerez zu erhalten.