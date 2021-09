Kurios: Jonathan Rea (Kawasaki) braucht weniger Grip

Am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2021 in Jerez sorgte Jonathan Rea für die Bestzeit. Der Kawasaki-Star sucht neue Wege, um im Titelkampf gegen Toprak Razgatlioglu (Yamaha) gewappnet zu sein.

Als einziger Teilnehmer fuhr Jonathan Rea am Freitag in 1:39,671 min eine Zeit von unter 1:40 min – entsprechend groß sein Vorsprung: Auf den zweitplatzierten Michael Rinaldi (Ducati) bereits ordentliche 0,399 sec, auf seinen WM-Rivalen Toprak Razgatlioglu (Yamaha) sind es 0,403 sec.

Ermutigend für den Kawasaki-Piloten: Er fuhr die Tagesbestzeit am wärmeren Nachmittag, bei in etwa denselben Bedingungen, wie man sie bei den Rennen erwartet.



«Ich hatte Spaß mit meinem Bike», versicherte der Nordire im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Der Vormittag war nicht ganz so einfach, aber am Nachmittag habe ich es schlicht genossen. Wir waren die ganze Session auf demselben Vorderreifen, den Hinterreifen haben wir nur ganz am Ende einmal gewechselt. Im FP2 hatte ich von der ersten Runde an viel Vertrauen und genau dieses Gefühl brauche ich im Kampf um die Meisterschaft.»

Rea hatte mit seiner Kawasaki ZX-10RR vor allem bei heißen Bedingungen Probleme, die Reifen über die Distanz zu bringen. Dieses Problem stand in den freien Training im Fokus.



«Wir sind ins FP1 mit einem neuen Set-up gestartet, in das wir Ideen von den zuletzt heißen Rennwochenende haben einfließen lassen. Wir versuchten damit, dass dass Hinterrad weniger Grip generiert und dadurch mehr in Balance ist», erklärte der 34-Jährige. «Gerade der weiche Rennreifen produziert zu viel Grip und sorgt dadurch für Probleme am Vorderrad. Als wir damit durch waren, sind wir aufs bekannte Setting gegangen um sicherzustellen, dass die Änderungen funktionieren. Am Nachmittag sind wir dann längere Runs gefahren, um einen Eindruck von der Pace und dem Reifenverschleiß zu bekommen. Wir waren ziemlich konstant, vor allem im letztem Sektor, wo der Grip in den schnellen und langen Rechtskurven früh nachlässt.»

Dennoch ist der Kawasaki-Pilot noch nicht am Ende mit der Abstimmungsarbeit.



«Die meisten Probleme habe ich in Sektor 1. Dort ist eine heftige Bodenwelle, wo die meisten Bike in der Luft sind. Wenn wir dort wieder aufsetzen, kickt das Bike zurück, was wir verbessern müssen», verriet Rea. «Wenn ich dort andere Piloten beobachte, verhalten sich ihre Motorräder dort verlässlicher und sie können leichte in die nächste Kurve einbiegen.»

Ergebnis Superbike-WM, Jerez, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 1:39,671 min 2. Michael Rinaldi Ducati 1:40,070 + 0,399 sec 3. Leon Haslam Honda 1:40,328 + 0,657 4. Scott Redding Ducati 1:40,342 + 0,671 5. Alvaro Bautista Honda 1:40,349 + 0,678 6. Alex Lowes Kawasaki 1:40,352 + 0,681 7. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:40,353 + 0,682 8. Andrea Locatelli Yamaha 1:40,601 + 0,930 9. Garrett Gerloff Yamaha 1:40,745 + 1,074 10. Michael vd Michael BMW 1:40,858 + 1,187 11. Axel Bassani Ducati 1:40,897 + 1,226 12. Loris Baz Ducati 1:41,138 + 1,467 13. Eugene Laverty BMW 1:41,197 + 1,526 14. Isaac Vinales Kawasaki 1:41,197 + 1,526 15. Leandro Mercado Honda 1:41,233 + 1,562 16. Chris Ponsson Yamaha 1:41,336 + 1,665 17. Lucas Mahias Kawasaki 1:41,375 + 1,704 18. Jonas Folger BMW 1:41,522 + 1,851 19. Marvin Fritz Yamaha 1:41,630 + 1,959 20. Samuele Cavalieri Ducati 1:41,841 + 2,170 21. Andrea Mantovani Kawasaki 1:42,044 + 2,373 22. Kohta Nozane Yamaha 1:42,121 + 2,450 23. Loris Cresson Kawasaki 1:42,282 + 2,611 24. Lachlan Epis Kawasaki 1:44,376 + 4,705