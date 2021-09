Superbike-WM in Jerez: Rückkehr zur Normalität 22.09.2021 - 08:56 Von Kay Hettich

© WorldSBK Jerez ist der nächste Schauplatz der Superbike-WM 2021

Wegen eines Terminkonflikts mit der MotoGP wurde der Ablauf beim Meeting in Barcelona verändert. Wenn die Superbike-WM 2021 am kommenden Wochenende in Jerez weitergeht, kommt der gewohnte Zeitplan zur Anwendung.