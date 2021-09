Alvaro Bautista (Honda): Der nächste Highspeed-Crash

Das Honda-Werksteam präsentierte sich am Freitag der Superbike-WM in Jerez stark, Leon Haslam und Alvaro Bautista fuhren auf die Ränge 4 und 6. Doch der Spanier verwandelte seine Fireblade in einen Schrotthaufen.

Mit sechs Zehntelsekunden Rückstand auf den Schnellsten Jonathan Rea (Kawasaki) landeten die Honda-Werksfahrer Leon Haslam und Alvaro Bautista am Freitag in Jerez in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 auf den Positionen 4 und 6.



Der größte Motorrad-Hersteller konnte seine gute Form von Barcelona ins 1000 km südwestlich gelegene Jerez mitnehmen, in Katalonien hatte Bautista als Dritter im Sprintrennen für den ersten Podestplatz in diesem Jahr gesorgt.

«Unser Motorrad ist identisch mit jenem von Barcelona, es ist nicht so, dass wir etwas Spezielles gefunden hätten», erzählte Bautista, der zum Ende von FP2 einen Highspeed-Crash hatte, der seine Fireblade bei unzähligen Überschlägen in einen Klumpen Schrott verwandelte. Der Spanier schiebt seinen Abflug auf die Reifen: «Ich ließ einen neuen Hinterreifen einbauen, fuhr aber mit dem gebrauchten Vorderreifen. Diese Kombination funktionierte nicht. Mir rutsche das Vorderrad weg, weil das Bike so über den Vorderreifen schob. Wir beanspruchen den Vorderreifen sehr. Natürlich pushte ich auch – und stürzte dann. Für die Rennen erwarte ich keine solche Probleme, weil wir dann vorne und hinten neue Reifen montiert haben.»

«Ich war Dritter im FP2», erzählte Haslam. «Sollte es über das Wochenende wärmer werden, wovon wir stark ausgehen, dann müssen wir schauen, wie wir mehr Vorderradgrip finden. Wir haben einige Dinge zu eruieren, aber Platz 4 insgesamt ist ein guter Start.»

Ergebnis Superbike-WM, Jerez, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 1:39,671 min 2. Michael Rinaldi Ducati 1:40,070 + 0,399 sec 3. Leon Haslam Honda 1:40,328 + 0,657 4. Scott Redding Ducati 1:40,342 + 0,671 5. Alvaro Bautista Honda 1:40,349 + 0,678 6. Alex Lowes Kawasaki 1:40,352 + 0,681 7. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:40,353 + 0,682 8. Andrea Locatelli Yamaha 1:40,601 + 0,930 9. Garrett Gerloff Yamaha 1:40,745 + 1,074 10. Michael vd Michael BMW 1:40,858 + 1,187 11. Axel Bassani Ducati 1:40,897 + 1,226 12. Loris Baz Ducati 1:41,138 + 1,467 13. Eugene Laverty BMW 1:41,197 + 1,526 14. Isaac Vinales Kawasaki 1:41,197 + 1,526 15. Leandro Mercado Honda 1:41,233 + 1,562 16. Chris Ponsson Yamaha 1:41,336 + 1,665 17. Lucas Mahias Kawasaki 1:41,375 + 1,704 18. Jonas Folger BMW 1:41,522 + 1,851 19. Marvin Fritz Yamaha 1:41,630 + 1,959 20. Samuele Cavalieri Ducati 1:41,841 + 2,170 21. Andrea Mantovani Kawasaki 1:42,044 + 2,373 22. Kohta Nozane Yamaha 1:42,121 + 2,450 23. Loris Cresson Kawasaki 1:42,282 + 2,611 24. Lachlan Epis Kawasaki 1:44,376 + 4,705