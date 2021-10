BMW schlechtestes Werksteam: Van der Mark ist ratlos

Auf den blamablen Rängen 14 und 15 beendeten die BMW-Werksfahrer Michael van der Mark und Eugene Laverty den Trainings-Freitag der Superbike-WM in San Juan. Die Ursachensuche läuft.

1,451 sec verlor Michael van der Mark als 14. und damit bester BMW-Fahrer in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 am Freitag auf den überragenden Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha). Der Niederländer war um 0,203 sec schneller als sein direkt hinter ihm platzierter Teamkollege Eugene Laverty, der nach Jerez und Portimao zum dritten Mal in Folge den verletzten Tom Sykes ersetzt. Jonas Folger und sein Team Bonovo MGM BMW verzichten auf die beiden Übersee-Events am Ende der Saison.

«Schwer zu sagen, was schief lief», meinte van der Mark zu seinem tristen Abschneiden. «Das Bike lässt sich leicht einlenken in die Kurven, dann strauchle ich aber und kann den Kurvenspeed nicht mitnehmen. Den brauchst du hier aber. Unser Grip ist nicht schlecht, ich kann das Bike aber nicht rollen lassen. Unser Rückstand ist nicht soo groß – aber zu groß, wenn du um Podestplätze kämpfen willst. Ich verstehe nicht, weshalb wir in den Resultaten diese seltsamen Aufs und Abs haben.»

Bevor am Samstagabend um 17.10 Uhr MESZ in Argentinien das Qualifying beginnt, hat BMW noch 30 Minuten freies Training, um Verbesserungen zu finden. «Ideen haben wir immer», versicherte van der Mark beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in der BMW-Box. «Man braucht halt die eine wirklich gute Idee. Wir werden das Gleiche versuchen wie in Jerez, als wir ähnliche Probleme hatten. Damals gelang mir von Samstag auf Sonntag ein großer Schritt.»

Kombiniertes Ergebnis Superbike-WM, San Juan, FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad FP1 FP2 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:38,524 min 1:37,872 min 2. Scott Redding Ducati 1:39,025 1:38,118 3. Alex Lowes Kawasaki 1:39,298 1:38,420 4. Michael Rinaldi Ducati 1:39,636 1:38,433 5. Jonathan Rea Kawasaki 1:39,068 1:38,501 6. Chaz Davies Ducati 1:39,681 1:38,814 7. Axel Bassani Ducati 1:40,030 1:38,851 8. Andrea Locatelli Yamaha 1:39,953 1:38,875 9. Garrett Gerloff Yamaha 1:39,589 1:38,879 10. Leon Haslam Honda 1:39,984 1:39,177 11. Alvaro Bautista Honda 1:39,837 1:39,284 12. Isaac Vinales Kawasaki 1:39,464 1:39,291 13. Tito Rabat Kawasaki 1:40,171 1:39,309 14. Michael vd Mark BMW 1:40,138 1:39,323 15. Eugene Laverty BMW 1:41,288 1:39,526 16. Samuele Cavalieri Ducati 1:40,429 1:39,753 17. Kohta Nozane Yamaha 1:42,102 1:39,857 18. Leandro Mercado Honda 1:40,321 1:40,076 19. Christophe Ponsson Yamaha 1:42,756 1:40,678 20. Marco Solorza Kawasaki 1:43,794 1:42,469 21. Luciano Ribodino Kawasaki 1:44,408 1:42,776