Leon Haslam (Honda): Von San Juan direkt in den OP

Nach einem für Leon Haslam nicht gerade überragenden Rennwochenende in San Juan Villicum lässt sich der Honda-Werkspilot am Arm operieren, um die Superbike-WM 2021 auf der Insel Lombok umso stärker zu beenden.

Das Werksteam der Honda Racing Corporation absolvierte in San Juan Villicum eines der für Leon Haslam und Álvaro Bautista gleichermaßen schwersten Rennwochenenden der Superbike-WM 2021. Keiner der beiden Routiniers schaffte ein einstelliges Finish, mit zwei zehnten und einem elften Platz war der 38-jährige Engländer geringfügig erfolgreicher.

Begeistert war Haslam von dem Ausflug nach Argentinien nicht.



«Um ehrlich zu sein, war das Ergebnis im Wesentlichen das, was wir erwartet hatten», stöhnte der Londoner. «Im zweiten Rennen hatte ich in den letzten sechs Runden wie im Rennen davor Probleme beim bremsen; insgesamt war das Bike aber stabil. Álvaro und ich waren die meiste Zeit dicht beieinander. Ich beendete alle drei Rennen auf dem zehnten oder elften Platz, wo wir uns mehr oder weniger erwartet hatten. Wir haben getan, was wir konnten.»

Haslam beklagte in San Juan, dass die CBR1000RR-R in den engen Abschnitten der Rennstrecke nicht konkurrenzfähig war. Bautista bestätigte diesen Eindruck. Von allen engagierten Herstellern war Honda das schlechteste Werksteam!



Wenn die Superbike-WM in vier Wochen auf der Insel Lombok/Indonesien das Saisonfinale durchführt, wird es das letzte Rennwochenende von Haslam in der seriennahen Meisterschaft sein. Der Vizeweltmeister von 2010 auf Suzuki will seine WM-Karriere ordentlich zu Ende bringen.



«Am Mittwoch lasse ich mich in Barcelona an meiner Bizepssehne im rechten Arm operieren, die mir bei den letzten Meetings etwas zu schaffen machte», verriet Haslam. «Wenn alles normal läuft, bin ich für Indonesien wieder fit. Ich möchte die Saison dort stark beenden.»

Ergebnis Superbike-WM, San Juan, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Scott Redding Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,428 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,834 4. Axel Bassani Ducati + 5,390 5. Michael Rinaldi Ducati + 5,845 6. Michael vd Mark BMW + 8,147 7. Andrea Locatelli Yamaha + 12,040 8. Garrett Gerloff Yamaha + 12,352 9. Chaz Davies Ducati + 19,409 10. Alvaro Bautista Honda + 20,183 11. Leon Haslam Honda + 23,993 12. Tito Rabat Kawasaki + 25,138 13. Isaac Vinales Kawasaki + 27,407 14. Kohta Nozane Yamaha + 28,568 15. Leandro Mercado Honda + 36,415 16. Eugene Laverty BMW + 39,213 17. Christophe Ponsson Yamaha + 40,746 18. Samuele Cavalieri Ducati + 56,034 19. Luciano Ribodino Kawasaki > 1 min 20. Marco Solorza Kawasaki > 1 min