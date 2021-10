San Juan, Superpole-Race: Yamaha knapp vor Ducati

Auch der Sieg im Superpole-Race in San Juan Villicum ging an WM-Leader Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Heftige Gegenwehr leistete Scott Redding (Ducati).

Seit 2019 gibt es in der Superbike-WM das spannende Superpole-Race über nur 10 Runden. Der Name kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Superbike-Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu 12 WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag.



Pirelli entwickelte für das Sprintrennen den Hinterreifen SCX, der von der Performance und Haltbarkeit zwischen dem klassischen Qualifyer- und Rennreifen liegt und pro Runde etwa 0,4 sec bringt und seit diesem Jahr in zwei Varianten zur Verfügung steht.

Wie im ersten Lauf starteten Scott Redding(Ducati), WM-Leader Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Axel Bassani (Ducati) aus der ersten Reihe. Titelverteidiger Jonathan Rea (Kawasaki) stand unmittelbar hinter Razgatlioglu auf Platz 5 in Reihe 2. Die beste BMW stellte Michael van der Mark auf Startplatz 7. Für Honda hielt Leon Haslam als Zehnter die Fahne hoch.



Nicht eine Wolke war über dem Circuito San Juan Villucum um 12 Uhr Ortszeit zu sehen, dennoch war es etwas dunstig und es wehte ein frischer Wind. Bei angenehmen 19 Grad war alles Erforderliche für ein spannendes Sprintrennen angerichtet.

Mit einem perfekten Start übernahm Razgatlioglu sofort die Führung und gab diese bis zum Ziel nicht mehr aus den Händen. Absetzen konnte sich der Yamaha-Star aber nicht. Noch in der letzten Runde versuchte Redding ein Überholmanöver, doch der Türke konterte sofort und fuhr den Sieg vor dem Ducati-Piloten ein. Auf dem Zielstrich trennten die beiden lediglich 0,046 sec!



Einmal mehr hatte Rea keine Antwort auf die schnellen Rundenzeiten seiner jüngeren Herausforderer. Mit 3,4 sec Rückstand wurde der Kawasaki-Star Dritter.



Als Vierter überzeugte erneut Superbike-Rookie Axel Bassani (Motocorsa Ducati).

Michael van der Mark steigerte sich im Superpole-Race auf Platz 5, was den BMW-Piloten auch in der Startaufstellung für den zweiten Superbike-Lauf nach vorne bringt.



Bester Honda-Pilot wurde, wie am Samstag, Leon Haslam auf Platz 10. Am Hinterrad des Engländers kreuzte sein Teamkollege Álvaro Bautista als Elfter die Ziellinie.

So lief das Rennen:

Start: Razgatlioglu vor Redding und Rea in die erste Kurve. Van der Mark Sechster, Haslam auf zwölf.

Runde 1: Razgatlioglu 0,3 sec vor Redding un 0,8 vor Rea und Lowes. Bassani auf Position 5.

Runde 2: Die Top-3 setzen sich leicht vom Rest ab. Redding in 1;37,729 min schnellster. Bautista auf 13.

Runde 3: Nur Redding kann mit Razgatlioglu mithalten, Rea fällt leicht ab. Bassani vorbei an Lowes auf Platz 4. Razgatlioglu mit der schnellsten Rennrunde in 1:37,579 min.

Runde 4: Redding verliert nach kleinem Fehler den direkten Anschluss an Razgatlioglu, der um eine Sekunde führt. Van der Mark auf Platz 8.

Runde 5: Die Top-3 um 3,6 sec enteilt. Locatelli, Rinaldi, van der Mark und Gerloff kämpfen um Platz 6. Bautista, Laverty, Rabat, Davies und Nozane um Platz 11.

Runde 6: Redding verkürzt mit schnellster Rennrunde in 1:37,345 min auf 0,6 sec Rückstand. Rea verliert bereits 1,8 sec auf Razgatlioglu.

Runde 7: Bassani (4.) schneller als Rea (3.), doch der Abstand beträgt 2 sec. Van der Mark vor auf Platz 6.

Runde 8: Keine Veränderung in den Top-5

Runde 9: Lowes fällt nach Fehler auf Platz 9 zurück. Redding ist wieder dran an Razgatlioglu.

Letzte Runde: Razgatlioglu knapp vor Redding, Rea um 3,8 sc abgeschlagen.

Ergebnis Superbike-WM, San Juan, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Scott Redding Ducati + 0,046 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 3,419 4. Axel Bassani Ducati + 5,407 5. Michael vd Mark BMW + 8,556 6. Andrea Locatelli Yamaha + 9,608 7. Garrett Gerloff Yamaha + 9,821 8. Michael Rinaldi Ducati + 10,415 9. Alex Lowes Kawasaki + 12,063 10. Leon Haslam Honda + 15,170 11. Alvaro Bautista Honda + 15,685 12. Tito Rabat Kawasaki + 18,017 13. Chaz Davies Ducati + 18,470 14. Kohta Nozane Yamaha + 20,327 15. Eugene Laverty BMW + 20,341 16. Leandro Mercado Honda + 21,262 17. Isaac Vinales Kawasaki + 21,534 18. Samuele Cavalieri Ducati + 26,152 19. Christophe Ponsson Yamaha + 27,693 20. Luciano Ribodino Kawasaki + 47,417 21. Marco Solorza Kawasaki + 51,079