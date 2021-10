Razgatlioglu: «Dann ist hartes Bremsen gefährlich»

Nach Siegen in den ersten beiden Rennen, musste sich Superbike-WM-Leader Toprak Razgatlioglu im dritten in San Juan Scott Redding und Jonathan Rea beugen. Doch dem Titel ist er einen großen Schritt näher.

24 Punkte hatte WM-Leader Toprak Razgatlioglu vor Argentinien Vorsprung auf Titelverteidiger Jonathan Rea (Kawasaki), nach zwei Siegen und einem dritten Platz in San Juan sind es 30. 62 gibt es beim Finale in Indonesien am dritten November-Wochenende noch zu holen. Der 18-fache Laufsieger hat gute Chancen, als erster Türke Superbike-Weltmeister zu werden. Der einzige Titelträger aus seiner Heimat ist auf der Rundstrecke bislang Kenan Sofuoglu, der fünfmal Supersport-Champion wurde.

Toprak lieferte sich mit Rea und dem späteren Sieger Scott Redding (Aruba.it Ducati) in der ersten Rennhälfte im Autodromo Villicum atemraubende Kämpfe, dann musste er zurückstecken. «Mein Hinterreifen baute schon früh stark ab», erzählte Yamahas Nummer 1 im persönlichen Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Die letzten drei Runden habe ich versucht Platz 2 zu erobern, aber auch Johnny war im letzten Rennen sehr stark. Mir rutschte in jeder Kurve das Vorderrad weg, also sagte ich mir, dass Platz 3 für diesen Tag ausreichend ist. Ich bin trotzdem glücklich – ich bin nicht gestürzt und stand wieder auf dem Podium. Und ich habe gute Punkte für die Meisterschaft mitgenommen.»

Toprak ist am Samstag das Kunststück gelungen, als erster Fahrer in der Geschichte der Superbike-WM ein Rennen am Geburtstag zu gewinnen, der Mann aus Alanya wurde 25.

«Für das zweite Hauptrennen war mein Plan, mit Scott zu kämpfen», schmunzelte Razgatlioglu. «Aber der ging nicht auf. Mein Bike lenkte nicht gut ein und es hatte Chattering. Ich kämpfte mehr mit meinem Motorrad, als mit Scott und Johnny. Das Bike war auch nicht leicht abzubremsen. Ich weiß nicht, ob sich das Bike wegen des Winds oder der wärmeren Bedingungen anders verhielt. Wenn du Chattering hast, dann ist hartes Bremsen sehr gefährlich. Ich war nahe dran, zum ersten Mal alle drei Rennen zu gewinnen, hatte aber nicht genug in der Hinterhand. Vielleicht klappt es in Indonesien.»

Ergebnis Superbike-WM, San Juan, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Scott Redding Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,428 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,834 4. Axel Bassani Ducati + 5,390 5. Michael Rinaldi Ducati + 5,845 6. Michael vd Mark BMW + 8,147 7. Andrea Locatelli Yamaha + 12,040 8. Garrett Gerloff Yamaha + 12,352 9. Chaz Davies Ducati + 19,409 10. Alvaro Bautista Honda + 20,183 11. Leon Haslam Honda + 23,993 12. Tito Rabat Kawasaki + 25,138 13. Isaac Vinales Kawasaki + 27,407 14. Kohta Nozane Yamaha + 28,568 15. Leandro Mercado Honda + 36,415 16. Eugene Laverty BMW + 39,213 17. Christophe Ponsson Yamaha + 40,746 18. Samuele Cavalieri Ducati + 56,034 19. Luciano Ribodino Kawasaki > 1 min 20. Marco Solorza Kawasaki > 1 min