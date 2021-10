San Juan, Lauf 2: Feinstes Racing mit Ducati-Sieg

Der zweite Lauf der Superbike-WM 2021 in San Juan Villicum war ein spannender Schlagabtausch der derzeit besten Werkspiloten. Den Sieg räumte Ducati-Star Scott Redding ab.

Die Startaufstellung für den zweiten Lauf der Superbike-WM 2021 in San Juan entsprach in den ersten drei Reihen dem Ergebnis des Superpole-Race. Die erste Startreihe bestand aus WM-Leader Toprak Razgatlioglu (Yamaha) , Scott Redding (Ducati) und Jonathan Rea (Kawasaki). Michael van der Mark (BMW) verbesserte sich auf Startplatz 5. Weil Alex Lowes (Kawasaki) wegen seiner Handverletzung erneut von den Rennärzten für unfit erklärt wurde, rückte Honda-Pilot Leon Haslam auf Platz 9 nach vorne.



Nach seiner bisherigen Dominanz in San Juan war Toprak Razgatlioglu der Favorit für das letzte Rennen der Superbike-WM an diesem Wochenende. Einzig Scott Redding schien in der Lage zu sein, das erste Triple des Yamaha-Piloten zu verhindern.

Der zweite Lauf war aber viel mehr als eine Kopie der vorangegangenen Rennen. Razgatlioglu, Redding und Rea lieferten sich an der Spitze einen spannenden Kampf mit unzähligen Überholmanövern, dass den Beobachter der Atem stockte. Nach acht Runden lagen die drei Top-Piloten noch innerhalb nur 0,2 sec!



Erst bei Rennmitte konnte sich Redding mit schnellen Rundenzeiten durchsetzen und fuhr einen starken Sieg ein. Hinter dem Ducati-Piloten ging der Kampf um die übrigen Podestplätze zwischen Razgatlioglu und Rea dagegen munter weiter. Mit großem Willen presste sich der Kawasaki-Pilot am WM-Leader vorbei und fuhr als Zweiter ins Ziel. Razgatlioglu begnügte sich mit Platz 3.



Die größte Errungenschaft von Jonathan Rea in Argentinien war dennoch, dass er die WM-Entscheidung auf das Saisonfinale in Indonesien vertagte.

Ein starkes Rennen fuhr erneut Axel Bassani, der mit der Motocorsa Ducati nur 1,5 sec hinter Razgatlioglu Vierter wurde.



Michael van der Mark brachte die BMW M1000RR auf Platz 6 ins Ziel. Für das beste Honda-Finish sorgte Álvaro Bautista als Zehnter.

So lief das Rennen:

Start: Razgatlioglu vor Rea und Redding in die erste Kurve. Dann Bassani, van der Mark, Locatelli und Haslam.

Runde 1: Rea nutzt einen Mini-Fehler von Razgatlioglu zum Überholmanöver, doch der Türke holt sich eine Kurve später die Führung zurück.

Runde 2: Derselbe Fehler von Razgatlioglu und wieder geht Rea vorbei – und bleibt vorne. Bassani vorbei an Redding auf Platz 3. Die Top-7 innerhalb 2 sec.

Runde 3: Schnellste Rennrunde Rea in 1:38,256 min, doch am Ende der Geraden holt sich Razgatlioglu die Führung zurück.

Runde 4: Mehrere Überholmanöver an der Spitze. Razgatlioglu kommt als Führender aus der vierten Runde, dann Redding vor Rea und Bassani. Van der Mark 1,3 sec zurück auf Platz 5, Haslam Achter. Davies (9.) auf dem Vormarsch.

Runde 5: Redding neuer Führender, aber der Ducati-Pilot verbremst sich am Ende der Geraden und fällt hinter Razgatlioglu und Rea auf Platz 3 zurück. Die Positionskämpfe sorgen dafür, dass van der Mark (5.), Rinaldi (6.) und Locatelli (7.) nur 2 sec zurück sind.

Runde 6: Razgatlioglu und Rea überholen sich gegenseitig 2x in einer Runde!

Runde 7: Razgatlioglu in 1:37,968 min mit der schnellsten Rennrunde. Rinaldi und van der Mark kämpfen um Platz 5.

Runde 8: Davies vorbei an Haslam auf Platz 8.

Runde 9: Razgatlioglu weiter vorne. Redding hat sich an Rea vorbei gepresst. Bassani fällt um 1,1 sec zurück.

Runde 10: Redding schappt sich die Führung und setzt sich leicht von Razgatlioglu/Rea ab. Rinaldi neuer Fünfter, van der Mark Sechster.

Runde 11: Schnellste Rennrunde Redding in 1:37,716 min – der Ducati-Pilot führt um 0,9 sec. Rea kann Razgatlioglu nicht aus dem Windschatten überholen.

Runde 12: Redding 1,2 sec vor Razgatlioglu und 1,5 vor Rea.

Runde 13: Redding wird immer schneller und fährt eine 1:37,615 min!

Runde 14: Redding 2,4 sec vorne. Rea vorbei an Razgatlioglu, wieder kontert der Türke am Ende der Geraden.

Runde 15: Bassani als Vierter eine Sekunde hinter Razgatlio und Rea.

Runde 16: Rea vorbei an Razgatlioglu und bleibt dieses Mal auf der Geraden vor Razgatlioglu.

Runde 17: Razgatlioglu muss sich wohl mit Platz 3 begnügen – 0,8 sec Rückstand auf Rea. Van der Mark sicher auf Platz 6.

Runde 18: Redding um 3 sec vorne.

Runde 19: Razgatlioglu kommt Rea wieder näher! Bassani (4.), Rinaldi (5.), van der Mark (6.).

Runde 20: Jetzt gibt sich Razgatlioglu wohl doch mit Platz 3 zufrieden. Rinaldi (5.) holt zu Bassani (4.) auf.

Letzte Runde: Redding gewinnt vor Rea und Razgatlioglu. Bassani rettet Platz 4 vor Rinaldi ins Ziel. Van der Mark Sechster, Bautista Zehnter.

Ergebnis Superbike-WM, San Juan, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Scott Redding Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,428 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,834 4. Axel Bassani Ducati + 5,390 5. Michael Rinaldi Ducati + 5,845 6. Michael vd Mark BMW + 8,147 7. Andrea Locatelli Yamaha + 12,040 8. Garrett Gerloff Yamaha + 12,352 9. Chaz Davies Ducati + 19,409 10. Alvaro Bautista Honda + 20,183 11. Leon Haslam Honda + 23,993 12. Tito Rabat Kawasaki + 25,138 13. Isaac Vinales Kawasaki + 27,407 14. Kohta Nozane Yamaha + 28,568 15. Leandro Mercado Honda + 36,415 16. Eugene Laverty BMW + 39,213 17. Christophe Ponsson Yamaha + 40,746 18. Samuele Cavalieri Ducati + 56,034 19. Luciano Ribodino Kawasaki > 1 min 20. Marco Solorza Kawasaki > 1 min