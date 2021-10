Michael van der Mark (BMW) beurteilt San Juan als gut

Mit den Rängen 6, 5 und 6 holte BMW-Werksfahrer Michael van der Mark bei der Superbike-WM in San Juan solide Resultate. Sechster ist der Niederländer auch in der Gesamtwertung.

Nach seinem sechsten Platz im Samstagsrennen, ist Michael van der Mark auch in den beiden Sonntagsrennen in die Top-6 gefahren. Der BMW-Pilot belegte im Superpole-Race am Vormittag den fünften Rang, im zweiten Hauptrennen kam er erneut als Sechster ins Ziel.

Van der Mark startete von Rang 6 ins Superpole-Race. In den ersten Runden fiel er etwas zurück und lag nach der dritten Runde auf Position 8, inmitten einer eng umkämpften Gruppe. In der zweiten Rennhälfte setzte sich der 28-Jährige gegen seine Rivalen in dieser Gruppe durch und arbeitete sich auf den fünften Rang nach vorne. Auf diesem erreichte er nach zehn Runden auch das Ziel.

Im zweiten Hauptrennen kämpfte van der Mark nach einem guten Start lange als Fünftplatzierter in der Spitzengruppe. Dabei machte er Druck nach vorne und nahm den vierten Platz ins Visier. Zur Rennmitte büßte er jedoch einen Platz ein und fiel zurück auf Rang 6. Er hielt dennoch den Anschluss, bis sein Rückstand auf die Top-5 in den letzten Runden etwas größer wurde. Sein sechster Platz blieb jedoch bis ins Ziel nach 21 Runden ungefährdet.

«Das war ein guter Sonntag», urteilte van der Mark. «Mein Superpole-Race war gut, ich hatte Spaß und habe es genossen. Ich hatte ein paar tolle Duelle und war recht schnell – schneller als am Samstag. Es war Klasse, von Startplatz 5 ins zweite Hauptrennen zu gehen. Mein Start war ganz okay und ich fuhr in der Gruppe, die ums Podium gekämpft hat. Als der Tank voll war, hatte ich ein paar Schwierigkeiten. Gegen Ende des Rennens bin ich allein gefahren, aber ich hatte eine gute Pace und es war schön zu sehen, wozu wir in der Lage sind. Das Wochenende war insgesamt gut. Wir nehmen viele Punkte mit nach Hause. Aber es ist klar, dass wir noch ein bisschen schneller werden müssen.»

In der Gesamtwertung liegt van der Mark mit 236 Punkten auf dem sechsten Gesamtrang, es kommt noch der finale Event am dritten November-Wochenende in Indonesien.

Ergebnis Superbike-WM, San Juan, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Scott Redding Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,428 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,834 4. Axel Bassani Ducati + 5,390 5. Michael Rinaldi Ducati + 5,845 6. Michael vd Mark BMW + 8,147 7. Andrea Locatelli Yamaha + 12,040 8. Garrett Gerloff Yamaha + 12,352 9. Chaz Davies Ducati + 19,409 10. Alvaro Bautista Honda + 20,183 11. Leon Haslam Honda + 23,993 12. Tito Rabat Kawasaki + 25,138 13. Isaac Vinales Kawasaki + 27,407 14. Kohta Nozane Yamaha + 28,568 15. Leandro Mercado Honda + 36,415 16. Eugene Laverty BMW + 39,213 17. Christophe Ponsson Yamaha + 40,746 18. Samuele Cavalieri Ducati + 56,034 19. Luciano Ribodino Kawasaki > 1 min 20. Marco Solorza Kawasaki > 1 min