Für Platz 15 wurde Mercado wie der Sieger gefeiert

Von den Problemen der Honda-Werkspiloten wurde auch Leandro Mercado vom Kundenteam MIE Racing heimgesucht – ausgerechnet bei seinem Heimrennen in San Juan Villicum.

Für Leandro Mercado war das Meeting der Superbike-WM 2021 in San Juan Villicum zweifelsohne das wichtigste der gesamten Saison. Lebt der 29-Jährige unterjährig zwar in Spanien, so wurde er aber in der argentinischen Kleinstadt Jesus Maria in der Provinz Cordoba geboren. Bis zum 2018 eröffneten Circuito San Juan Villicum hat der MIE Honda-Pilot mit 600 km die kürzeste Anreise aller Superbike-Piloten.



Wenn die Fans an der Rennstrecke einem Piloten die Daumen gedrückt haben, dann Leandro Mercado, der von allen ‹Tati› genannt wird.

Aber wie auch die Werkspiloten der Honda Racing Corporation mit dem Layout der 4,3 km langen Piste Schwierigkeiten hatten, so strauchelte auch das zuletzt aufstrebende MIE Honda-Team in Argentinien.



Mercado bemühte sich dennoch redlich, um seinen Landsleuten eine gute Show bieten zu können. Nach Sturz in der Superpole reichte es nach einem Sturz zwar nur zu Startplatz 13. Dennoch war der Argentinier 0,2 sec schneller als Álvaro Bautista auf der 14. Position!



«Es fiel mir schwer, richtig zu pushen und verliere vor allem beim Bremsen in den Kurven», erklärte Mercado. «Trotz des Sturzes hatte ich ein recht gutes Qualifying. Meine erste schnelle Runde war schnell genug, leider konnte ich mich mit dem zweiten Reifen nicht verbessern. Ich habe gespürt, dass ich noch etwas mehr herausholen könnte und gab noch ein wenig mehr, bin dann aber ausgerutscht.»

In den Rennen sprang für den Lokalmatadoren nicht fiel heraus. In Lauf 1 und im Superpole-Race auf Platz 16, kreuzte Mercado nur im zweiten Lauf als 15. in den Punkterängen die Ziellinie.



«Im ersten Lauf hatte ich Chattering, so konnte ich nicht pushen. Natürlich war ich vom Ergebnis enttäuscht, gerade bei meinem Heimrennen», ärgerte sich der Superstock-Champion von 2014. «Es gelang uns, das Chattering zu reduzieren und fuhren am Sonntag mit dem bestmöglichen Set-up. Ich lag hinter Bautista und Haslam und hatte ihre Pace, bei Rennmitte musste ich nach einem kleinen Fehler aber weit gehen und verlor einige Positionen. Das war bitter, immerhin habe ich noch einen Punkt geholt.»

Auf der Auslaufrunde wurde Mercado dennoch frenetisch gefeiert. Die argentinischen Fans honorierten seine Bemühungen mit Jubel und Beifall, als wäre er der Sieger.



«Von meinem Heimrennen habe ich natürlich mehr erwartet, aber das ist derzeit nicht die beste Strecke für uns», bedauerte der Honda-Pilot. «Ich möchte mich aber bei allen Fans bedanken – sie waren fantastisch und haben uns unglaublich unterstützt. Ich werde jetzt ein paar Wochen in Argentinien verbringen, da ich neun Monate nicht hier war.»

Ergebnis Superbike-WM, San Juan, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Scott Redding Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,428 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,834 4. Axel Bassani Ducati + 5,390 5. Michael Rinaldi Ducati + 5,845 6. Michael vd Mark BMW + 8,147 7. Andrea Locatelli Yamaha + 12,040 8. Garrett Gerloff Yamaha + 12,352 9. Chaz Davies Ducati + 19,409 10. Alvaro Bautista Honda + 20,183 11. Leon Haslam Honda + 23,993 12. Tito Rabat Kawasaki + 25,138 13. Isaac Vinales Kawasaki + 27,407 14. Kohta Nozane Yamaha + 28,568 15. Leandro Mercado Honda + 36,415 16. Eugene Laverty BMW + 39,213 17. Christophe Ponsson Yamaha + 40,746 18. Samuele Cavalieri Ducati + 56,034 19. Luciano Ribodino Kawasaki > 1 min 20. Marco Solorza Kawasaki > 1 min