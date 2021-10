San Juan, Lauf 1: Razgatlioglu-Sieg, Redding stürzte

Sehr souverän entschied Toprak Razgatlioglu (Yamaha) den ersten Lauf der Superbike-WM 2021 in San Juan für sich. Pole-Mann Scott Redding (Ducati) stürzte, Rea Zweiter.

Ideales Wetter erwartete die Piloten der Superbike-WM 2021 zum ersten Lauf am Samstagnachmittag in San Juan. Ducati-Ass Scott Redding hatte sich die vorderste Startposition gesichert, doch der von Platz 2 ins Rennen gehende Toprak Razgatlioglu (Yamaha) fuhr in den Trainings die konstantesten Zeiten im Renntrimm.



Ob Jonathan Rea (Kawasaki) von Startplatz 5 mit um den Sieg kämpfen würde, war angesichts des bisherigen Wochenendes fraglich. Der Nordire stürzte nicht nur im am Freitag, sondern fiel auch in weiteren Sessions mit kleinen Fehlern auf.

Die erste Pole-Position der Saison brachte Redding kein Glück. Der Engländer stürzte in der ersten Kurve und kam nicht über Platz 9 hinaus.



Rea und Lowes gingen in einem neuen Design an den Start, schneller machte das ihre ZX-10RR aber nicht. Während Yamaha-Pilot Razgatlioglu den Start gewann und sich an der Spitze davonmachte, verloren die auf Platz 2 und 3 liegenden Kawasaki-Piloten pro Runde eine halbe Sekunde.



Während Rea als Zweiter das Maximale herausholte, fiel Lowes im Verlauf des Rennens zurück. Den letzten Platz auf dem Podium sicherte sich Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi.

Lowes und der erstaunliche Rookie Axel Bassani kämpften im letzten Renndrittel um den vierten Platz. Das spannende Duell entschied der Engländer um 1,1 sec für sich.



Die beste BMW brachte erwartungsgemäß Michael van der Mark ins Ziel. Angesichts der blamablen Vorstellung am Freitag sorgte der Niederländer mit Platz 6 für ein starkes Ergebnis.



Wenig vorwärts ging dagegen bei Honda. Mit 31 sec Rückstand kreuzte Leon Haslam als Zehnter die Ziellinie. Teamkollege Álvaro Bautista stürzte.

Aufwärts geht es dagegen bei Tito Rabat, der bei Puccetti Kawasaki den verletzten Lucas Mahias vertritt. Als Elfter ließ der Spanier immerhin routinierte Piloten wie Chaz Davies (12./Ducati) und Eugene Laverty (13./BMW) hinter sich.

So lief das Rennen

Start: Razgatlioglu vor Redding und Rea in die erste Kurve. Redding stürzt und hetzt dem Feld hinterher. Lowes Dritter, dann Locatelli, Bassani, Rinaldi und van der Mark.

Runde 1: Razgatlioglu 0,5 sec vor Rea, Lowes und Bassani. Van der Mark Siebter, Haslam Achter. Redding mit 15 sec Rückstand Letzter.

Runde 2: Razgatlioglu in 1:38,052 min um 0,6 sec schneller als Rea.

Runde 3: Rea schon 1,7 sec hinter Razgatlioglu. Sturz Bautista. Vinales rattert durch den Kies.

Runde 4: Bassani schnappt sich Platz 3 von Lowes und ist auf Podiumskurs. Van der Mark auf Platz 7 mit Anschluss bis Platz 5.

Runde 5: Razgatlioglu 2,2 sec vor Rea.

Runde 6: Rea erstmals schneller als Razgatlioglu – aber nur um 0,032 sec. Van der Mark (7.) am Hinterrad von Michael Rinaldi (Ducati).

Runde 7: Ein Strohfeuer – Razgatlioglu brennt Rea 0,5 sec auf.

Runde 8: Rinaldi vorbei an Locatelli auf Platz 5. Haslam zehnter, Davies nur auf Platz 13.

Runde 9: Locatelli (6.) wird immer langsamer. Gerloff, Laverty und Haslam kämpfen um Platz 8.

Runde 10: Razgatlioglu 4 sec vor Rea. Redding auf Platz 14 angekommen.

Runde 11: Rinaldi holt massiv zu Bassani auf. Van der Mark vorbei an Locatelli auf Platz 6. Zu Platz 5 (Lowes) fehlen dem BMW-Piloten aber 3 sec.

Runde 12: Rinaldi schnappt sich Platz 3 und fährt Rundenzeiten wie Razgatlioglu an der Spitze.

Runde 13: Razgatlioglu 4,5 sec vor Rea und 8,9 vor Rinaldi. Haslam, Laverty, Cavalieri und Davies kämpfen um Platz 9 – aber von hinten stürmt Redding heran.

Runde 14: Redding (13.) am Hinterrad von Davies. Platz 9 ist für den Engländer in Reichweite.

Runde 15: Redding vorbei an Davies und Cavalieri auf Platz 11.

Runde 16: Die Top-3 mit ähnlichen Rundenzeiten, die Abstände verändern sich kaum. Redding (10.) knöpft sich Haslam (9.) vor.

Runde 17: Lowes holt sich Platz 4 von Bassani zurück.

Runde 18: Redding überholt Haslam und ist Neunter – mehr ist für den Ducati-Piloten nicht mehr drin.

Runde 19: Razgatlioglu 5,4 sec vor Rea und 8,9 sec vor Rinaldi. Van der Mark 0,5 sec schneller als Bassani (5.), muss aber noch eine Lücke von 1,5 sec schließen.

Runde 20: Die Top-3 sind durch. Eng ist es zwischen Lowes, Bassani und van der Mark um Platz 4.

Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt souverän vor Rea und Rinaldi. 6. Van der Mark, 10. Haslam.

Ergebnis Superbike-WM, San Juan, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,295 sec 3. Michael Rinaldi Ducati + 9,417 4. Alex Lowes Kawasaki + 12,808 5. Axel Bassani Ducati + 13,980 6. Michael vd Mark BMW + 15,007 7. Garrett Gerloff Yamaha + 16,876 8. Andrea Locatelli Yamaha + 19,265 9. Scott Redding Ducati + 27,176 10. Leon Haslam Honda + 31,571 11. Tito Rabat Kawasaki + 34,474 12. Chaz Davies Ducati + 36,241 13. Eugene Laverty BMW + 37,072 14. Samuele Cavalieri Ducati + 41,103 15. Kohta Nozane Yamaha + 43,220 16. Leandro Mercado Honda + 48,516 17. Christophe Ponsson Yamaha + 53,695 18. Marco Solorza Kawasaki > 1 min 19. Luciano Ribodino Kawasaki > 1 min Out Isaac Vinales Kawasaki Out Alvaro Bautista Honda