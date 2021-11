Sorgt Hafizh Syahrin für einen SBK-Boom in Asien?

Die Begeisterung für die MotoGP ist in Südostasien riesig, die Superbike-WM steht dagegen nicht so hoch Kurs. Mit MIE Honda-Neuzugang Hafiz Syahrin könnte sich das ein wenig ändern.

Hafiz Syahrin bringt nicht das fahrerische Schwergewicht mit, um in der Superbike-WM sofort vorne mitfahren zu können, dazu fehlt es auch der MIE Honda noch an Speed. Doch der Maylaysier hat als ehemaliger Moto2- und MotoGP-Pilot eine Bekanntheit, die das Interesse an der seriennahen Weltmeisterschaft in Südostasien verbessern könnte.



Zur Erinnerung: Alle Versuche der Dorna, die Superbike-WM in Asien zu dauerhaft zu etablieren, schlugen fehl. In in Sepang/Malaysiam war nach nur drei Jahren Schluss, in Buriram/Thailand nach vier Jahren.

Mit Moriwaki verbindet Syahrin eine alte Bekanntschaft.



«Wir verfolgen die Karriere von Hafizh, seit er in Sepang 2011 mit nur 16 Jahren sein erstes Wildcard-Rennen in der Moto2-WM auf einer Moriwaki gefahren ist», erinnert sich Teamchef Midori Moriwaki. «Er ist einer der vielen starken Fahrer, die aus der pulsierenden und umkämpften asiatischen Rennszene hervorgegangen ist, wo der Motorradrennsport sehr beliebt und populär ist. Hafizh ist talentiert und wettbewerbsfähig und wird eine sehr wertvolle Ergänzung für unser Team und die Superbike-Weltmeisterschaft sein.»

Seit 2014 ist der 27-Jährige Stammfahrer im GP-Paddock und verfügt über zwei Jahre MotoGP-Erfahrung (2018 mit Yamaha, 2019 mit KTM). Seine GP-Karriere beendete der Malaysier am vergangenen Wochenende in Valencia mit Platz 15 und dem 28. WM-Rang.



«Ich möchte dem Team, insbesondere Midori Moriwaki, und Honda für das entgegengebrachte Vertrauen danken. Ich bin sicher, dass wir gut zusammenarbeiten und hoffentlich werden wir gute Ergebnisse erzielen», meinte der zukünftige Superbike-Pilot. «Das wird eine neue Herausforderung für mich und ich freue mich auf den Einstieg! Ich möchte allen Sponsoren, meiner Familie, meinen Freunden und auch den Fans für ihre kontinuierliche Unterstützung danken – ich weiß, dass alle genauso aufgeregt sind wie ich!»

Team- und Fahrerliste Superbike-WM 2022:



Aruba.it Ducati: Michael Rinaldi (I), Alvaro Bautista (E)

Barni Ducati: Luca Bernardi (I)

Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)

Go Eleven Ducati: Philipp Öttl (D)



Honda Racing Corporation: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

MIE Honda: Tati Mercado (RA), Hafizh Syahrin (MAL)



BMW Motorrad: Michael van der Mark (NL), Scott Redding (GB)

Bonovo action BMW: Eugene Laverty (IRL), Loris Baz (F)



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)

Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)

Orelac VerdNatura Kawasaki: Vinales?

Outdo Pedercini Kawasaki: Loris Cresson (B), ?



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)

GRT Yamaha: Kohta Nozane (J), Garrett Gerloff (USA)

Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)



FETT = bestätigt