Offiziell: MIE Honda mit ehemaligem MotoGP-Fahrer

Wie von SPEEDWEEK.com angekündigt, bringt Honda-Teamchefin Midori Moriwaki in der Superbike-WM 2022 zwei Fahrer an den Start: Tati Mercado und Hafiz Syahrin.

Dass MIE Honda mit Tati Mercado in der Superbike-WM 2022 weitermacht, war schon länger klar. Vor einer Woche war außerdem durchgesickert, dass Teamchefin Midori Moriwaki den Malaysier Hafiz Syahrin auf eine zweite Fireblade setzen wird. «Mit den beiden haben wir ein starkes Fahrerduo», ist die Japanerin überzeugt. «Tati ist schnell, zielstrebig und erfahren, mit der Fortsetzung unserer Zusammenarbeit bringen wir Stabilität in unser Projekt.»

Weil der Saisonauftakt im MotorLand Aragón für MIE Honda eine Katastrophe und der Rückstand zur Spitze riesig war, setzte das japanisch-tschechische Team die folgenden Events in Estoril, Donington Park und Misano aus, um sich besser vorzubereiten. Seit Assen sind sie wieder dabei und Mercado fährt ab und zu in die Punkte. In Portimao glänzte er als Achter im ersten Rennen, gesamt holte er in diesem Jahr bislang 26 Punkte.

Den zweiten Platz neben Mercado wird wie von SPEEDWEEK.com angekündigt Syahrin einnehmen. Der heute 27-Jährige gab 2011 sein WM-Debüt mit einer Wildcard in der Moto2-Klasse und ist seit 2014 Stammfahrer in der Motorrad-WM. Seine beste WM-Platzierung eroberte Syahrin 2016 als Neunter der Moto2-Kategorie, in dieser holte er bislang drei Podestplätze.

2018 und 2019 fuhr der Mann aus dem malaysischen Bundesstaat Selangor für das MotoGP-Team Tech3 von Hervé Poncharal, das erste Jahr auf Yamaha, dann auf KTM. 2018 gelangen Syahrin 46 Punkte und er wurde WM-16. Mit der damals jungen KTM gelangen ihm lediglich neun Zähler und er kehrte nach WM-Rang 23 in die Moto2-Weltmeisterschaft zurück.

In der mittleren Hubraumkategorie konnte Syahrin seither nicht an frühere Erfolge anschließen: 2020 wurde er mit 21 Punkten für das Aspar-Team WM-21., in der diesjährigen Weltmeisterschaft ist er sogar nur 28.

«Ich habe Hafiz’ Karriere seit seinem ersten Wildcard-Einsatz in der Moto2-WM verfolgt», bemerkte Moriwaki. «Damals war er erst 16. Er ist talentiert und konkurrenzfähig und wird für unser Team sowie die Superbike-WM ein wertvoller Gewinn sein.»



Nach der MotoGP- wird Syahrin auch in der Superbike-WM der erste Stammfahrer aus Malaysia sein.

Team- und Fahrerliste Superbike-WM 2022:



Aruba.it Ducati: Michael Rinaldi (I), Alvaro Bautista (E)



Barni Ducati: Luca Bernardi (I)



Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)



Go Eleven Ducati: Philipp Öttl (D)



Honda Racing Corporation: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



MIE Honda: Tati Mercado (RA), Hafizh Syahrin (MAL)



BMW Motorrad: Michael van der Mark (NL), Scott Redding (GB)



Bonovo action BMW: Eugene Laverty (IRL), Loris Baz (F)



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)



Orelac VerdNatura Kawasaki: Vinales?



Outdo Pedercini Kawasaki: Loris Cresson (B), ?



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Kohta Nozane (J), Garrett Gerloff (USA)



Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)



FETT = bestätigt