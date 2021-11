SBK-Kalender auf den Kopf gestellt – ohne Deutschland

Stück für Stück zeichnet sich der Kalender für die Superbike-WM 2022 ab. Weil die Reisefreiheit durch behördliche Covid-19-Bestimmungen auf unbestimmte Zeit beschnitten bleibt, muss sich Promoter Dorna anpassen.

Eigentlich sollte die Weltmeisterschaft 2022 Ende Februar auf Phillip Island in Australien beginnen, auf dem Weg zurück nach Europa hätte der Tross den zweiten Event auf Lombok in Indonesien absolviert.



Doch weil die Reisefreit weltweit weiterhin beschränkt ist, auf unbestimmte Zeit bleibt und in manchen Ländern teilweise unerfüllbare Voraussetzungen für die Einreise herrschen, hat sich SBK-Promoter Dorna entschieden, sämtliche Überseerennen ans Ende des Kalenders zu packen.

Die Weltmeisterschaft 2022 wird wie dieses Jahr im MotorLand Aragón in Spanien beginnen, allerdings Anfang April und nicht erst Ende Mai. Assen rückt aus dem Hochsommer wieder nach vorne und will wie früher in der Osterzeit fahren.



Für Mai ist Estoril geplant, für Juni Misano und im Juli Most (Brüx) sowie Donington Park.



Im September und Oktober folgen Magny-Cours, Barcelona und Portimao.

Dann kommen die Überseerennen. Ende Oktober steht Argentinien auf dem Plan, vermutlich drei Wochen später finden Indonesien und Australien an aufeinanderfolgenden Wochenenden statt. Die Weltmeisterschaft wird also erneut bis Ende November dauern.

Die diesjährigen Austragungsorte Jerez und Navarra fliegen aus dem Kalender, als neue Strecke kommt höchstwahrscheinlich Istanbul hinzu. Als möglicher Termin für die Rennen in der Türkei wird über Mai und Juli gesprochen. Sollte der Deal mit Istanbul nicht zustande kommen, steht Jerez als Ersatz parat.

Der Kalender 2022 wird 13 Events umfassen. Deutschland fehlt erneut, Most in Nordböhmen ist durch die Nähe zu Deutschland für viele deutsche Fans eine Alternative. Voraussichtlich wird es eine Sommerpause von mindestens fünf Wochen geben, die den gesamten August umfasst.

Provisorischer Kalender Superbike-WM 2022:

April: Aragón/Spanien

April: Assen/Niederlande

Mai: Estoril/Portugal

Juni: Misano/Italien

Juli: Most/Tschechien

Juli: Donington Park/Großbritannien

September: Magny-Cours/Frankreich

September: Barcelona/Spanien

Oktober: Portimao/Portugal

Oktober: San Juan/Argentinien

November: Mandalika/Indonesien

November: Phillip Island/Australien



Event 13: Istanbul/Türkei oder Jerez/Spanien