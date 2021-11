Kenan Sofuoglu: «Toprak ist viel besser als ich»

Toprak Razgatlioglu (Yamaha) gewann die Superbike-Weltmeisterschaft im ersten Rennen auf Lombok mit Stil. «Ich habe immer gesagt, dass er der nächste türkische Champion wird», betonte Kenan Sofuoglu.

Fluchtartig verließ der neue Champion Toprak Razgatlioglu die Bühne der Paddock-Show im Fahrerlager des Mandalika Circuits, nachdem er zuvor bei der Siegerehrung von hunderten schreienden indonesischen Fans wie ein Rockstar gefeiert wurde.



In seiner neuen goldenen Lederkombi, die er sich auf der Auslaufrunde angezogen hatte, rannte Toprak quer durchs Fahrerlager an die Yamaha-Box. Wenige Minuten später saß er im aufblasbaren Pool hinter der Box und kühlte sich ab. «Lass uns später reden, ich bin so müde», meinte der 25-Jährige, der kurz zuvor sein Lebensziel erreicht und die Superbike-Weltmeisterschaft gewonnen hatte. Zwar wurde er im Rennen Zweiter hinter Jonathan Rea (Kawasaki), doch es war ein atemraubender Kampf, den sich die beiden geliefert haben. Zu keiner Sekunde fuhr Toprak auf Sicherheit, er zeigte die Leistung eines Ausnahmekönners.

Kenan Sofuoglu, Freund, Mentor, Trainer und Manager von Toprak, war sichtlich gerührt. Obwohl er selbst fünf Weltmeistertitel gewann, ist der Triumph seines Schützlings sehr besonders für ihn.



«Als Erstes muss ich dir etwas zeigen», sagte Sofuoglu beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in der Box von Pata Yamaha. «2018 habe ich ein Bild gepostet, das war vor Topraks erstem Superbike-Rennen. Damals habe ich dazu geschrieben, dass das der nächste türkische Weltmeister ist. Ich habe vom ersten Tag an ihn geglaubt, seit ich ihn 2014 erstmals in der Superstock-600-EM fahren ließ. Ich wusste, dass er ein künftiger Weltmeister ist. Ich will ihn größer machen, als ich es war. Ich gewann für die Türkei die Supersport-WM, aber die Türkei braucht einen Superbike-Champion – und das ist Toprak.»

«Ich habe ihn früh auf die 1000er gesetzt, Manuel Puccetti gab ihm die Möglichkeit dazu», ergänzte Kenan. «Er hat viel dazu beigetragen, dass Toprak das heute erreicht hat. Toprak ist ein sehr ruhiger Mensch, mit beiden Füßen auf dem Boden. Er flippt nicht aus und ist zudem sehr nett. Und er ist ein sehr starker Fahrer. Ich habe großes Glück, dass ich mit ihm arbeiten darf. Alles, worüber wir uns unterhalten, kann er auf der Strecke umsetzen. Als ich mir das Rennen anschaute, dachte ich, dass es das war. Dass wir vielleicht im zweiten Rennen die Chance erhalten, den Titel zu gewinnen. Aber Toprak ist viel stärker als ich, er überholte Redding, eroberte den zweiten Platz zurück und gewann die Meisterschaft. Er ist so talentiert und stark, er hat viele Jahre an der Spitze vor sich. Die Superbike-WM gewann er in seiner vierten Saison, er hat noch ungefähr zehn gute Jahre vor sich.»

Razgatlioglu betonte vor dem Rennen, dass er nicht auf Sicherheit fahren werde, dass er siegen wolle. «Wir haben darüber geredet, dass er Johnny hinterherfahren muss», beschrieb Sofuoglu die Strategie. «Vor allem bei schwierigen Bedingungen, weil Johnny da außergewöhnlich schnell ist. Toprak versuchte an der Spitze wegzufahren, machte aber einige Fehler. Zu Rennmitte überlegten wir uns, ob wir uns auf die Titelfeier vorbereiten sollen oder nicht. Wir schauten uns an und sagten, dass wir die WM-T-Shirts anziehen. Das war ein sehr hartes Rennen, um Champion zu werden. Aber ich hatte Toprak gesagt, dass er die Meisterschaft nicht einfach gewinnen wird. Aber wenn er sie auf die harte Tour gewinnt, dann profitiert er davon für lange Zeit. Was man leicht gewinnt, hinterlässt keinen bleibenden Eindruck.»

Ergebnis Superbike-WM, Mandalika, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 0,670 sec 3. Scott Redding Ducati + 2,155 4. Andrea Locatelli Yamaha + 7,644 5. Axel Bassani Ducati + 8,133 6. Michael vd Mark BMW + 9,809 7. Alvaro Bautista Honda + 13,949 8. Chaz Davies Ducati + 14,059 9. Leandro Mercado Honda + 22,907 10. Tom Sykes BMW + 25,525 11. Garrett Gerloff Yamaha + 25,609 12. Michael Rinaldi Ducati + 26,267 13. Isaac Vinales Kawasaki + 27,168 14. Samuele Cavalieri Ducati + 43,748 15. Kohta Nozane Yamaha + 50,244 Out Christophe Ponsson Yamaha Out Tito Rabat Kawasaki Out Oliver König Kawasaki