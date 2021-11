Kenan Sofuoglu (37): Sein Weg für Toprak war richtig

Der Gewinn der Superbike-WM 2021 durch Toprak Razgatlioglu wäre ohne die Unterstützung von Kenan Sofuoglu nicht möglich gewesen. Selbst der neue Weltmeister war nicht mit jeder Entscheidung seines Mentors einverstanden.

Mit dem Gewinn der Superbike-WM 2021 hat Toprak Razgatlioglu Geschichte geschrieben. Nicht nur, dass er der erste türkische Weltmeister in der Top-Kategorie der seriennahen Meisterschaft ist, er gewann sie auch in der Ära von Rekordweltmeister Jonathan Rea und dem werksseitigen Engagement von fünf Herstellern. Zwölf Jahre nach Ben Spies ist er erst der zweite Yamaha-Weltmeister.



Die Karriere des 25-Jährigen wird seit 2012 maßgeblich von Kenan Sofuoglu bestimmt, der zuerst als Mentor, später auch als Manager des talentierten Razgatlioglus fungiert. Er brachte seinen Landsmann im Puccetti-Team in der Superstock-600-EM 2015, die Razgatlioglu im ersten Jahr gewann, und beförderte den damals 19-Jährige in den Superstock-1000-Cup.

Seit 2018 fährt Razgatlioglu die Superbike-WM. Die ersten zwei Jahre mit Kawasaki, seit 2020 mit Yamaha. Sofuoglu erinnert sich genau, wie alles begann.



«Wir hatten 2012 eine Sichtung mit Red Bull, um junge Sportler aus der Türkei zu entdecken – Toprak war einer von ihnen und wir haben ihn als Red-Bull-Athleten ausgewählt», sagte der Supersport-Rekordweltmeister. «Ich wollte ihn für die Superbike-WM, weil der Türkei dort ein starker Fahrer fehlte. Ich wurde dafür kritisiert, aber ich wollte, dass Toprak Geschichte schreibt. Er kämpfte zwei Jahre und war überhaupt nicht glücklich, aber 2018 startete er erstmals in der Weltmeisterschaft. Wir hatten schwierige Zeiten und wir wurden viel kritisiert, aber jetzt hat er als Superbike-Weltmeister 2021 Geschichte geschrieben. Er verdient das Beste von allem. Wir haben noch viele gute Jahre vor uns. Er ist ein Athlet, der die Türkei die nächsten zehn 10 Jahre repräsentieren, weitere Meisterschaften in Folge gewinnen und vielleicht sogar in die MotoGP gehen kann.»

Für Razgatlioglu fühlte sich der Aufstieg von der STK600 in die STK1000 nicht richtig an.



«2015 wurde ich Europameister und er Weltmeister. Mein Traum war, sein Teamkollege in der Supersport-WM zu werden», sagte Razgatlioglu. «Aber der Weg, den er für mich vorsah, war ein anderer. Obwohl ich es damals nicht wirklich akzeptierte, verstehe ich es jetzt besser. Ich zahle ihm die harte Arbeit zurück, die er über viele Jahre mit mir verbracht hat.»