Álvaro Bautista enttäuscht: Er gab für Honda alles

Mit seiner Unterschrift bei Ducati versprach Álvaro Bautista, bis zum Ende der Superbike-WM 2021 maximalen Einsatz für Honda zu bringen. Auf dem neuen Mandalika Street Circuit sprangen zum Abschied zwei Top-10-Ergebnisse

Beim Saisonfinale der Superbike-WM 2021 auf der Insel Lombok war Álvaro Bautista im Honda-Werksteam Einzelkämpfer. Denn Teamkollege Leon Haslam, der sich 21. Oktober an der Bizepssehne im rechten Arm operieren ließ, wurde von den Rennärzten am Samstagmorgen wegen funktionaler Beeinträchtigung in der Schulter für unfit erklärt. Für beide Routiniers war es das letzte Rennwochenende für Honda in der Superbike-WM.

Nach zwei enttäuschenden Jahren mit dem japanischen Motorradgiganten kehrt Bautista für 2022 zu Ducati zurück. Trotzdem präsentierte sich der Spanier bei jedem Meeting nach dieser Ankündigung angriffslustig und einsatzfreudig wie immer; er wollte sich würdig von Honda verabschieden. Auf dem Mandalika Street Circuit gelang das als Achter der Superpole und den Plätzen 7 und 10 in den beiden Rennen nur bedingt.



«Ich habe wirklich versucht, mein Bestes zu geben», versicherte der seit Sonntag 37-Jährige. «Die Bedingungen waren sehr schwierig, aber es war auch wichtig, für die indonesischen Fans, die unseren Sport wirklich lieben, zu fahren. Immerhin sind wir in beiden Rennen sitzen geblieben und haben das Motorrad nach Hause gebracht – was nicht einfach war. Im ersten Rennen gab es noch einige nasse Kurven und im zweiten Lauf regnete es durchgehend.»

Bautista ist von den erreichten Ergebnissen mit Honda enttäuscht, lobte aber regelmäßig den unermüdlichen Einsatz seitens des Teams und der Honda Racing Corporation.



«In den letzten zwei Jahren haben wir sehr hart gearbeitet, die Ergebnisse spiegeln aber nicht wirklich all die immense Arbeit wider, die das Projekt investiert wurde», bedauert der 125er-Weltmeister von 2006. «Ich bin froh, dass wir nie aufgehört haben, uns zu verbessern und der Spitze immer näher gekommen sind. Das war sehr wichtig. Ich kann sagen, dass ich mit dieser Erfahrung wirklich sehr zufrieden bin. Ich habe auch viel gelernt und möchte dem Team, HRC und der gesamten Honda-Familie nur das Beste für die Zukunft wünschen.»



Bautista beendet die Superbike-WM 2021 mit 195 Punkten als WM-Zehnter. Bei seinen Heimrennen in Barcelona und Jerez fuhr er jeweils einen dritten Platz ein. Es waren die einzigen Podestplätze von Honda in dieser Saison.

Ergebnis Superbike-WM, Mandalika, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Scott Redding Ducati + 0,283 sec 3. Michael vd Mark BMW + 7,437 4. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 10,641 5. Tom Sykes BMW + 21,707 6. Garrett Gerloff Yamaha + 24,555 7. Kohta Nozane Yamaha + 27,772 8. Andrea Locatelli Yamaha + 29,481 9. Isaac Vinales Kawasaki + 38,615 10. Alvaro Bautista Honda + 47,233 11. Christophe Ponsson Yamaha + 50,369 12. Chaz Davies Ducati + 50,591 13. Tito Rabat Kawasaki + 53,099 14. Samuele Cavalieri Ducati > 1 min Out Michael Rinaldi Ducati Out Axel Bassani Ducati Out Leandro Mercado Honda