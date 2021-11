Toprak Razgatlioglu: Großartiger Empfang in Istanbul

Am Dienstagvormittag landete Toprak Razgatlioglu als Weltmeister der Superbike-WM 2021 in Istanbul. Der 25-jährige Yamaha-Pilot wurde wie ein Held empfangen.

Wahrscheinlich wird Toprak Razgatlioglu erst in diesen Minuten klar, was sich für ihn durch den Gewinn der Superbike-WM 2021 ändern wird. Als der Yamaha-Pilot am Dienstagvormittag in Begleitung von Mentor Kenan Soufuoglu und Yamaha-Rennchef Andrea Dosoli in Istanbul landete, wurde er von zahlreichen Fans und Medien erwartet.



«Ich bin wirklich glücklich. Es ist eine Ehre, in meinem Land so begrüßt zu werden», sagte Razgatlioglu gegenüber der Agentur Anadolu. «Es war eine sehr schwierige Saison. Aber wir haben unseren Traum verwirklicht und sind stolz. Erstmals in dieser Kategorie wurde ein Türke Meister – und ich werde für weitere Titel arbeiten. Ich werde mein Bestes tun, um noch besser zu werden. Es ist ein schönes Gefühl, wieder in unserem Land zu sein.»

Nachvollziehen kann das wohl nur Kenan Sofuoglu, der als fünffacher Supersport-Weltmeister den Motorradsport in der Türkei bekannt gemacht hat.



«Bisher war Toprak in Indonesien und Italien bekannter als in der Türkei», stellte Sofuoglu klar. Nachdem seine Ankunft live im Fernsehen übertragen wurde, wird Razgatlioglu zukünftig wohl nicht mehr unerkannt durch die türkische Hauptstadt laufen können.

Red Bull Türkei organisierte eine Pressekonferenz, auf der Razgatlioglu anschließend Rede und Antwort stand.