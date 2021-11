Toprak Razgatlioglu wechselt von ‹54› auf die ‹1›

In der Superbike-WM 2022 sehen wir erstmals eine Yamaha mit der Startnummer des aktuellen Weltmeisters. Dafür verzichtet Toprak Razgatlioglu sogar auf seine angestammte Startnummer 54 seines Mentors Kenan Sofuoglu.

Erst zwei Fahrer-Weltmeisterschaften konnte Yamaha in der Superbike-WM gewinnen. 2009 sorgte Ben Spies als Rookie für den erstmaligen Gewinn und beim Saisonfinale der Saison 2021 auf dem neuen Mandalika Circuit triumphierte Toprak Razgatlioglu.



Doch während der US-Amerikaner geradewegs in die MotoGP durchmarschierte, wird der 25-jährige Razgatlioglu seinen Titel in der seriennahen Meisterschaft verteidigen – und das wird der Türke mit der Startnummer 1 des aktuellen Weltmeisters tun! Zuvor verwendete Razgatlioglu, wie übrigens auch Supersport-Pilot Can Öncü, die 54 von Mentor und Manager Kenan Sofuoglu.

Dies und mehr bestätigte der Yamaha-Pilot bei seinem Besuch auf der Motorradmesse EICMA.



«Ich werde mit der Nummer 1 fahren – es wird das erste Mal sein, dass eine Yamaha mit der Nummer fahren wird», zitieren unsere Kollegen von GPOne.com den Weltmeister. «Für mich steht 2022 im Fokus, die Meisterschaft erneut zu gewinnen und mich als Weltmeister bestätige. Nach sechs Jahren der Dominanz von Jonathan Rea haben wir es in diesem Jahr geschafft und ich bin schon aufgeregt, wie es weitergeht.»



Razgatlioglu bestätigte auch, dass er in den nächsten Monaten die MotoGP-Yamaha testen wird!

Für die Superbike-WM 2022 erwartet Razgatlioglu nicht nur Kawasaki-Ass Rea als starken Gegner.



«Bautista und Ducati werden sicher auch ein Wörtchen um den Titel mitreden», verwies der Yamaha-Pilot auf den Spanier. «Wir werden unser Bestes geben. In diesem Jahr habe ich 13 Rennen gewonnen. In der kommenden Saison werde ich versuchen, noch mehr Rennen zu gewinnen, auch weil der zweite Titel immer schwieriger als der erste sein soll.»



Razgatlioglu blieb in der Superbike-WM das sogenannte Triple verwehrt – also Siege in Lauf 1, Superpole-Race und dem zweiten Hauptrennen.