Ducati-Teammanager: Vielsagendes Grinsen von Bautista

Wenige Tage nach dem Saisonfinale der Superbike-WM 2021 auf der Insel Lombok absolvierte Álvaro Bautista in Jerez den ersten Test mit Ducati. Trotz Maulkorb verriet sein Grinsen, dass die V4R dem Spanier gefällt.

Die Rückkehr von Álvaro Bautista zu Ducati war nach zwei enttäuschenden Jahren mit Honda gleichermaßen überraschend wie logisch. Denn mit Ducati wittert der Spanier deutlich größere Titelchancen als mit der Honda, für die italienische Edelmarke ist wiederum der 37-Jährige die erfolgversprechendste Option. Denn noch immer ist Bautista der Fahrer mit den meisten Siegen mit der Panigale V4R, nämlich 16.

Am Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche saß Bautista in Jerez erstmals auf der V4R in der aktuellen Konfiguration. Bautista steht noch bis 31. Dezember 2021 bei Honda unter Vertrag und darf bis dahin nicht über Ducati reden. Was an die Öffentlichkeit dringt, sind Aussagen Dritter.



«Der Test war für uns sehr positiv, auch wenn wir wegen der Bedingungen nur anderthalb Tage nutzen konnten», sagte Aruba.it Ducati Teammanager Serafino Foti. «Am ersten Tag war es vormittags nass, deshalb ist Álvaro nur am Nachmittag gefahren. Wir haben noch viel zu tun, aber Álvaro mit einem Grinsen im Gesicht zu sehen, war für uns ein gutes Zeichen. Ich kann sagen, dass er den Test sehr genossen hat, und das war für uns wichtig.»

BMW und Honda werden Mitte Dezember in Jerez testen, für Ducati beginnt stattdessen die Arbeit in der Werkstatt.



«Es ist Zeit, die Akkus aufzuladen. Wir werden Ende Januar den nächsten Test in Jerez haben», verriet Foti. «Wir wollten ihm frühestmöglich einen Test ermöglichen, damit wir mit den daraus gewonnenen Informationen in die Vorbereitung für 2022 starten können. Wir haben über den Winter viel zu erledigen, unserem Team danke ich aber für die hervorragende Arbeit.»

Nach 96 Runden hatte Bautista eine erstaunliche Bestzeit von 1:39,119 min vorzuweisen, womit er nur minimal langsamer war als bei seinem Jerez-Rundenrekord (1:39,004 min), den er im Superpole-Race 2019 aufgestellt hat. Gefahren hat er diese Zeit mit dem weichen SCX-Hinterreifen von Pirelli.

Team- und Fahrerliste Superbike-WM 2022:



Aruba.it Ducati: Michael Rinaldi (I), Alvaro Bautista (E)

Barni Ducati: Luca Bernardi (I)

Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)

Go Eleven Ducati: Philipp Öttl (D)



Honda Racing Corporation: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

MIE Honda: Tati Mercado (RA), Hafizh Syahrin (MAL)



BMW Motorrad: Michael van der Mark (NL), Scott Redding (GB)

Bonovo action BMW: Eugene Laverty (IRL), Loris Baz (F)



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)

Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)

Orelac VerdNatura Kawasaki: Sykes? Vinales?

Outdo Pedercini Kawasaki: Loris Cresson (B), König?



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)

GRT Yamaha: Kohta Nozane (J), Garrett Gerloff (USA)

Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)



FETT = bestätigt