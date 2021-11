Der provisorische SBK-Kalender für 2022 ist fixiert

Um wegen der behördlich verordneten Reisebeschränkungen möglichst viel Spielraum zu haben, werden sämtliche Überseerennen der Superbike-WM 2022 ans Kalenderende gepackt. Es soll insgesamt 13 Events geben.

Regelmäßige Besucher von SPEEDWEEK.com wissen seit dem 18. November, wie der Kalender der Superbike-WM für 2022 aussehen wird. Jetzt haben der Motorrad-Weltverband FIM und Promoter Dorna die genauen Daten zu den Rennen der drei Klassen Superbike, Supersport und Supersport 300 veröffentlicht – wenn auch nur als provisorischen Kalender.



Wie angekündigt, werden die Überseerennen in Argentinien, Indonesien und Australien ans Kalenderende gepackt und es geht Anfang April in Aragon/Spanien los. Am Montag und Dienstag vor dem Auftakt gibt es auf selbiger Strecke einen offiziellen Test für die Fahrer aller Klassen.

Die diesjährigen Austragungsorte Jerez und Navarra fehlen im Kalender, als neue Strecke wird aller Voraussicht Istanbul hinzukommen. Das Rennen am Bosporus soll im Mai stattfinden, vorbehaltlich der Unterstützung durch den türkischen Präsidenten Erdogan.



«Im Juli sind Ferien, da würden wahrscheinlich zu wenige Zuschauer kommen», erzählte Kenan Sofuoglu SPEEDWEEK.com, der Initiator des Istanbul-Events. «Das Rennen muss ein Erfolg werden, sonst gibt es keine Wiederholung. Ich treffe mich in den kommenden Tagen mit Präsident Erdogan, dann reden wir darüber. Dass Toprak jetzt Weltmeister ist, hilft sicher.»

Der Kalender 2022 wird 13 Events umfassen. Deutschland fehlt erneut, Most in Nordböhmen ist durch die Nähe zu Deutschland für viele deutsche Fans neben Assen eine Alternative.

Provisorischer Kalender Superbike-WM 2022:

08.–10. April: Aragón/Spanien

22.–24. April: Assen/Niederlande

20.–22. Mai: Estoril/Portugal

Mai: Istanbul/Türkei* (zu bestätigen)

10.–12. Juni: Misano/Italien

15.–17. Juli: Donington Park/Großbritannien*

29.–31. Juli: Most/Tschechien

09.–11. September: Magny-Cours/Frankreich

23.–25. September: Barcelona/Spanien

07.–09. Oktober: Portimao/Portugal

21.–23. Oktober: San Juan/Argentinien*

11.–13. November: Mandalika/Indonesien*

noch offen: Phillip Island/Australien*



* ohne Supersport-WM 300