Fahren wie Toprak: Yamaha baut Replika seiner R1

Diese Yamaha R1 wird schnell vergriffen sein. Yamaha würdigt den Gewinn der Superbike-WM 2021 durch Toprak Razgatlioglu mit einem streng limitierten Sondermodell seiner R1.

Zwölf Jahre nach Ben Spies gewann mit Toprak Razgatlioglu wieder ein Yamaha-Pilot die Superbike-WM. Zelebriert wird dies von Yamaha mit einer speziellen Version der R1 im Design des Werksteams ‹Pata Yamaha by Brixx›. Nur 21 Exemplare werden davon gebaut und weltweit online zum Kauf angeboten.



Jedes dieser exklusiven Motorräder wird vom Crescent Racing PRO Shop gebaut, wobei die Erfahrungen und Fähigkeiten genutzt werden, die in den letzten sechs Jahren im Rahmen des offiziellen Yamaha Superbike-Projekts gesammelt wurden. Crescent organisiert seit 2016 den Werksauftritt der Japaner in der seriennahen Weltmeisterschaft.

Die Replika-R1 soll über 205 PS am Hinterrad verfügen, was eine Steigerung von 20 PS gegenüber der Standard-R1 darstellt. Montiert ist ein Akrapovic-Auspuffsystem in SBK-Spezifikation und die neueste GYTR-Renn-ECU. Das Gewicht wird mit 175 kg inkl. aller Flüssigkeiten angeben, 26 kg weniger als das Standardmodell. Das ohnehin erstklassige Handling wird durch die Gewichtsreduzierung, der Öhlins-Federelemente, der Factory-Gabelbrücke sowie geschmiedeter Marchesini-Rädern noch einmal verbessert.



Um so bremsen zu können wie der Superbike-Weltmeister aus der Türkei, ist natürlich auch das auch das Brembo-Racing-System im Umfang enthalten. Weitere Details sind die Lackierung sowie hochwertigste Komponenten in jedem Detail.

Weitere Features bei Kauf:

- Plaketti mit der Seriennummer sowie vom Techniker signierte Build-Identifikation

- Gerahmtes Zertifikat, persönlich unterzeichnet von Toprak Razgatlioglu und Teamchef Paul Denning.

- VIP-Hospitality-Pässe für zwei Personen bei einem Superbike-Meeting freier Wahl als Gast des Teams, mit Besuch der Boxengasse und der Möglichkeit, Zeit mit Razgatlioglu zu verbringen

- Individuelles-Setup und Fahrer-Coaching-Tag durch James Hillier von Crescent Yamaha ODER Niall Mackenzie (nur auf einer britischen Rennstrecke; andere Länder nach Vereinbarung)

- Ein von Toprak Razgatlioglu persönlich signiertes Teil seiner Fahrerausrüstung.