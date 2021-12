Toprak Razgatlioglu: Verwirrspiel um die Startnummer

Sieht so die Startnummer von Weltmeister Toprak Razgatlioglu aus?

Tritt Toprak Razgatlioglu in der Superbike-WM 2022 mit der Startnummer des Weltmeisters an oder bleibt er doch bei der angestammten 54? Ein Tweet des Yamaha-Stars sorgt für Verwirrung.

Für Yamaha ist es mit Toprak Razgatlioglu die erstmalige Chance, eine R1 mit der Startnummer ‹1› des aktuellen Weltmeisters in der Superbike-WM an den Start zu bringen. Denn als Ben Spies 2009 triumphierte, wechselte der US-Amerikaner für die kommende Saison in die MotoGP.

Gegenüber unseren Kollegen von GPOne auf der Motorradmesse Eicma bestätigte der Türke, dass er für die Superbike-WM 2022 zur prestigeträchtige Startnummer wechseln wird. Zuvor verwendete Razgatlioglu, wie übrigens auch Supersport-Pilot Can Öncü, die 54 von Mentor und Manager Kenan Sofuoglu.



«Ich werde mit der Nummer 1 fahren – es wird das erste Mal sein, dass eine Yamaha mit der Nummer fahren wird», zitierte GPOne den Weltmeister.

Nun irritiert Razgatlioglu aber mit einer Grafik, die der Yamaha-Pilot in sozialen Medien veröffentlichte. Es zeigt die von einem Lorbeerkranz eingerahmte 54, in die eine 1 mit türkischer Flagge integriert wurde. Eine Erklärung dazu gab der 25-Jährige aus Alanya nicht.



Im Reglement der Superbike-WM ist detailliert beschrieben, welche Anforderungen eine Startnummer zu erfüllen hat. Demnach dürfen Zahlen nicht überlappen, was allein das von Razgatlioglu gepostete Design verbietet. Jedes Design muss vom Superbike-Direktor freigegeben werden.

Aber Razgatlioglu kann sich Zeit lassen: Das endgültige Design der Startnummer muss erst bis zum letzten Vorsaison-Test zur Freigabe vorgelegt werden.