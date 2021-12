Jack Miller nimmt Tuchfühlung mit Superbike-WM auf

Zum Training fährt MotoGP-Star Jack Miller eine Ducati V4S, doch beim Gaststart in der australischen Serie wird er eine V4R fahren, wie sie in der Superbike-WM zu sehen ist. Das Team von Troy Bayliss ist involviert.

Die Stars der MotoGP befinden sich in der Winterpause, doch der zweifache Saisonsieger und WM-Vierte Jack Miller lässt es keineswegs ruhig angehen. Der Ducati-Werkspilot kündigte an, dass er am letzten Saisonrennen der australischen Superbike-Serie ASBK teilnehmen wird. Das Finale findet am kommenden Wochenende vom 3. bis 5. Dezember in «The Bend Motorsport Park» statt. Zwei Rennläufe sind an dem Wochenende vorgesehen.



Zur Info: Die ASBK 2021 war von den behördlichen Einschränkungen im Zuge von Corona stark betroffen. Drei von sieben Events wurden abgesagt, darunter das erste und sechste Rennwochenende auf Philipp Island.

Auch das MotoGP-Rennen auf Phillip Island fiel 2021 zum zweiten Mal in Folge aufgrund der Einschränkungen aus.



«Ich freue mich sehr darauf, wenigstens einmal in diesem Jahr vor den australischen Fans Rennen fahren zu können. Das ist ein enormes Privileg und eine Ehre, es wird fantastisch. Ich freue mich darauf, alle dort zu sehen», sagte Ducati-Werkspilot Miller.

Miller wird in der ASBK eine aktuelle Panigale V4R von Desmosport Ducati fahren, der dreifache Superbike-Weltmeister Troy Bayliss ist Miteigentümer dieses Teams. 2020 gewann Desmosport mit Mike Jones die Meisterschaft, der aber nicht geimpft ist und deshalb nicht auf der Rennstrecke in Südaustralien antreten darf.



Der 26-jährige Miller ist mit dem Superbike vertraut, denn zu Trainingszwecken ist er regelmäßig mit dem Straßenableger V4S auf der Rennstrecke unterwegs. Im Mai 2019 fuhr er in Barcelona auch die V4R.