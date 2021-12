Warum die SBK-WM 2022 nicht in Jerez gastiert

In diesem Jahr gastierte die Superbike-WM auf vier spanischen Rennstrecken, in der Saison 2022 werden es nur noch zwei sein. Der ‹Circuito de Jerez Angel Nieto› verzichtete freiwillig.

Seit Übernahme der seriennahen Weltmeisterschaft durch die Dorna im Herbst 2012 Superbike-WM verlagerte sich der Kalender mehr und mehr in Richtung Spanien. Mit Meetings in Aragón, Barcelona, Jerez und Navarra gab es in der Superbike-WM 2021 vier Veranstaltungen in Spanien, was aber auch mit den weltweiten behördlichen Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie zusammenhing.



Aufmerksamen Beobachtern wird aufgefallen sein, dass im Kalender der Superbike-WM 2022 nur Aragón und Barcelona verblieben sind. Dass Jerez fehlte, sorgte für Verwunderung.

Denn auf der Piste im Süden Spaniens fanden seit 2013 acht Superbike-Meetings statt, nur 2018 pausierte die 4,4 km lange Piste. Nun plauderte Laura Álvarez, Stadträtin und Vizepräsidentin der Rennstrecke, in spanischen Medien aus, warum Jerez im SBK-Kalender fehlt.



«Die Superbike-WM ist nicht wirtschaftlich durchzuführen – wir schreiben damit einen Verlust von 700.000 Euro», wird die Spanierin von Diariodejerez.es zitiert. «Der Erlös aus dem Ticketverkauf ist zu gering und die Stadt kann den Fehlbetrag nicht allein stemmen. Es war ein Test, der die Fans an die Rennstrecke bringt, aber es sind nicht so viele wie in der MotoGP. Wir mussten eine Entscheidung treffen.»

Der Vertrag mit Jerez zur Ausrichtung der Superbike-WM lief mit dem diesjährigen Event aus. Von einer Verlängerung nahm demnach der regionale Veranstalter Abstand.



Sollte der Vertrag mit Istanbul aber nicht zustande kommen, springt Jerez als Ersatz ein.