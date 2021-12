Scott Redding auf der Werks-BMW: Die ersten Bilder

Damit er sich schnellstmöglich an die M1000RR gewöhnen kann, hat BMW für Neuzugang Scott Redding einen Extratest in Portugal organisiert. Am Mittwoch spielte das Wetter nur teilweise mit.

Obwohl die Weltmeisterschaft 2021 erst am vorletzten November-Wochenende in Indonesien zu Ende ging, ist BMW sehr bemüht, seine Fahrer noch vor der Winterpause das neue Material testen zu lassen. Offiziell herrscht lediglich vom 21. Dezember bis 4. Januar Testverbot. Doch wegen der Witterungsbedingungen in Südeuropa dreht sich von Mitte Dezember bis Mitte Januar in der Regel kein Rad.

Vom 15. bis 17. Dezember lässt BMW sein Quartett Michael van der Mark, Eugene Laverty sowie die Neuzugänge Scott Redding und Loris Baz gemeinsam mit den Werksteams von Honda (Iker Lecuona und Xavier Vierge) sowie Kawasaki (nur Jonathan Rea, Alex Lowes ist verletzt) in Jerez fahren.

Redding hat im Rahmen eines privaten Track-Days in Valencia bereits einigen Runden mit der Serienversion der M1000RR gedreht, diese Woche Mittwoch und Donnerstag darf der Engländer in Estoril erstmals mit der WM-Maschine fahren. Allerdings noch mit der diesjährigen, das neue Material bekommt er erst für den Jerez-Test.

Am Mittwoch regnete es bei 15 Grad Celsius teilweise, Redding kam nicht so viel zum Fahren, wie erhofft. Der 12-fache Laufsieger steht noch bis zum 31. Dezember bei Ducati unter Vertrag, für die Italiener eroberte er die vergangenen beiden Saisons die WM-Rängen 3 und 2. Ein Gentlemen’s Agreement unter den Herstellern erlaubt es den Fahrern, dass sie gleich nach Saisonende testen dürfen und nicht bis zum Jahreswechsel warten müssen. Dafür muss die BMW komplett werbefrei sein, nicht ein Propeller-, BMW- oder Sponsoren-Aufkleber war am Mittwoch auf dem Motorrad zu sehen. Auf der Lederkombi in Weiß, Schwarz und Pink waren lediglich die privaten Sponsoren von Scott angebracht, dazu groß seine Startnummer 45.

Team- und Fahrerliste Superbike-WM 2022:



Aruba.it Ducati: Michael Rinaldi (I), Alvaro Bautista (E)



Barni Ducati: Luca Bernardi (I)



Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)



Go Eleven Ducati: Philipp Öttl (D)





Honda Racing Corporation: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



MIE Honda: Tati Mercado (RA), Hafizh Syahrin (MAL)





BMW Motorrad: Michael van der Mark (NL), Scott Redding (GB)



Bonovo action BMW: Eugene Laverty (IRL), Loris Baz (F)





Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)



Orelac VerdNatura Kawasaki: Sykes? Vinales?



Outdo Pedercini Kawasaki: Loris Cresson (B), König?





Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Kohta Nozane (J), Garrett Gerloff (USA)



Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)



FETT = bestätigt