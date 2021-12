Schade: Nur ein halber Punkt fehlte Chaz Davies (34)

Wie nach jeder Saison hat die offizielle Website der Superbike-WM einige bemerkenswerte Kennzahlen zusammengetragen. Die Aufstellung beginnt mit Chaz Davies, der einen Meilenstein knapp verpasste.

Die Superbike-WM 2021 war eine fantastische Saison und sie brachte mit Toprak Razgatlioglu einen großartigen Champion hervor. Der Yamaha-Pilot beendete die Siegesserie von Jonathan Rea (Kawasaki), wurde der erste türkische Superbike-Weltmeister und begeisterte Fans weltweit mit perfekt vorgeführten Stoppies und extrem späten Bremsmanövern.



Aber nicht nur Razgatlioglu sorgte in diesem Jahr für Schlagzeilen, auch andere Fahrer machten auf die eine oder andere Art auf sich aufmerksam. In einer von WorldSBK.com aufgestellte Liste finden sich bemerkenswerte Zahlen und Informationen.

2999,5 – Mit diesem Punktestand beendete Chaz Davies als WM-Zwölfter seine lange Karriere. Nur ein halber Punkt fehlte dem Waliser, um die magische Zahl von 3000 Punkten zu erreichen, was in der Geschichte der Superbike-WM bisher nur fünf Fahrer schafften: Jonathan Rea (5300,5), Troy Corser (4021,5), Tom Sykes (3700,5), Noriyuki Haga (3691) und Carl Fogarty (3020).



644 – In den Rennen der Superbike-WM 2021 absolvierte Runden. Zwei mehr als bei der bisherigen Bestmarke von 642 im Jahr 2019.



500 – Zum ersten Mal in der Geschichte der Superbike-WM erzielten drei Fahrer mehr als 500 Punkte. Toprak Razgatlioglu (564/Yamaha), Jonathan Rea (551/Kawasaki) und Scott Redding (501/Ducati).



152/126 – Mit Startplatz 3 in San Juan qualifizierte sich Axel Bassani (Motocorsa Ducati) als 152. SBK-Fahrer für die erste Reihe. Zuvor war der Italiener in Barcelona als Zweiter in Lauf als 126. Pilot aufs Podium gefahren.

50 – Michael van der Marks (BMW) dritter Podestplatz im Jahr 2021 beim zweiten Rennen in Indonesien war die 50. Podiumsplatzierung für BMW in der WorldSBK. Der Niederländer zog damit gleich mit dem zweifachen Weltmeister Doug Polen, die beide 40 Podestplätze erreichten.



25 – 25 Jahre, 1 Monat und 5 Tage. Razgatlioglu ist der drittjüngste Champion hinter James Toseland (23 Jahre, 11 Monate und 28 Tage, 2004) und Troy Corser (24 Jahre, 11 Monate, 1996). Mit 25 holt er sich den Titel im gleichen Alter wie der einzige andere Yamaha-Champion (Ben Spies, 2009).



17 – In 17 der letzten 18 SBK-Saisons schaffte es ein Rookie auf das Podest. Einzige Ausnahme war 2017. 2021 schafften es sogar zwei Rookies aufs Treppchen – Andrea Locatelli (Yamaha) und Bassani.



13 – Nach 13 Meetings krönte sich Razgatlioglu mit 13 Punkten Vorsprung auf Rea zum Champion, beide erreichten jeweils 13 Siege! 13 ist auch die Anzahl von Fahrern, die den Sprung auf das Podest schafften. Außerdem standen Rea und Razgatlioglu in 13 Rennen gemeinsam auf dem Podium.

7 – Die Türkei ist das siebte Land, das einen SBK-Weltmeister hervorbrachte. Die anderen Nationen sind Großbritannien (14), USA (9), Australien (5), Italien und Frankreich (2) und Spanien (1).



4 – Zum ersten Mal seit 2014 haben vier verschiedene Hersteller gewonnen: BMW, Ducati, Kawasaki und Yamaha.



3 – Zum dritten Mal in Folge landete ein Rookie in der Meisterschaft unter den ersten vier. In diesem Jahr war es Yamaha-Ass Andrea Locatelli.



2 – Yamaha gewinnt erst zum zweiten Mal die Superbike-Fahrerweltmeisterschaft (erstmals seit 2009) und die Herstellermeisterschaft (erstmals seit 2007).



1 – Es ist Toprak Razgatlioglus erster SBK-WM-Titel, geichzeitig ist er ist der erste Champion aus der Türkei. Erstmals wurde die Superbike-Weltmeisterschaft auf einer neuen Rennstrecke entschieden (ohne Manfeild in Neuseeland von 1988 im ersten Jahr der Serie). Und Razgatlioglu ist der erste SBK-Pilot, der an seinem Geburtstag ein Rennen gewann (Lauf 1 in Argentinien).



0,038s – Das engste Finish der Saison 2021 wurde in Most in Rennen 1 erreicht (Razgatlioglu vor Scott Redding).