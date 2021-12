Barni Ducati in der SBK-WM 2022 mit Geld aus Serbien

Seit zwei Jahren kooperieren die Rennteams Barni Ducati und Spark Racing. Die Italiener bringen ihr Know-how in das Projekt ein, die Serben das Geld. Nun haben die Partner einen Deal für die Superbike-WM 2022 vereinbart.

Das Ducati-Team Barni Racing ist nicht nur in der Superbike-WM und italienischen Meisterschaft (CIV) aktiv, sondern indirekt auch in der Alpe Adria. Dort unterstützt Teamchef Marco Barnabo das serbische Team Spark Racing. Dessen Besitzer ist Miomir Pojic, ein motorsportbegeisteter Unternehmer.

Für die Saison 2022 intensiviert sich die Zusammenarbeit. Am Freitag verkündetet das italienische Ducati-Team, das Spark Racing als Hauptsponsor in der Weltmeisterschaft auftreten wird. Mit sofortiger Wirkung ändert sich der offizielle Teamname in ‹Barni Spark Racing Team›. Außerdem wird der Serbe Michal Filla, bisher Alpe Adria, in das CIV-Team der Italiener befördert.



«Die letzten zwei Jahre, in denen ich mit Marco und dem Barni Racing Team zusammengearbeitet habe, waren für mich persönlich und für das Spark Racing Team Serbien eine außergewöhnliche Erfahrung», sagte Miomir Pojic, genannt Mika. «Mit seiner Hilfe haben wir es geschafft, uns das zweite Jahr in Folge die nationale serbische Meisterschaft für Straßenrennen, den FIM Euro Cup zu sichern und auf fast jeder Strecke, die wir gefahren sind, Rekorde aufzustellen. In unserem Teil des Landes sind Spark und Barni Synonyme für Erfolg. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, noch einen Schritt weiterzugehen und unsere Kräfte zu bündeln.»

Das neu formierte Team tritt in der Superbike-WM 2022 mit Luca Bernardi an, in der Supersport-Kategorie gibt Oli Bayliss sein Debüt als Stammfahrer der mittleren WM-Serie.



«Unsere Verbindung ist immer enger geworden. Gemeinsam teilen wir das Ziel, jungen Talenten zu ehrgeizigen Ergebnissen zu verhelfen», erklärte Barnabo die Gemeinsamkeiten. «Einerseits ist Spark in Serbien und Osteuropa sehr aktiv, andererseits wollen wir diese Philosophie in CIV und WorldSBK fortsetzen. Für die kommende Saison haben wir uns entschieden, in zwei Meisterschaften und vier Klassen mit beiden Ducati-Modellen für den Wettbewerb auf Kurs zu sein: der Ducati Panigale V4 R und der Panigale V2 955.»