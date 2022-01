Anthony West legt ein Jahr nach: ASBK 2022 mit Yamaha

Die Rückkehr von Anthony West auf die Rennstrecke nach 30 Monaten Dopingsperre war schwierig. 2022 wird der 40-Jährige eine weitere Saison in der australischen Superbike Meisterschaft bestreiten.

Als Anthony West im März 2020 seine Rennfahrerlizenz von der FIM zurückerhielt, war das erste Meeting der australischen Superbike Serie (ASBK) bereits gelaufen. Aber auch sonst kam Haudegen wegen der harten Maßnahmen der australischen Regierung zur Eindämmung der Coronapandemie nicht viel zum Fahren. Am Ende bestand die Saison nur aus vier Meetings.

West vertrieb sich die Zeit in Europa beim Finale der Endurance-WM in Most sowie beim Finale der Alpe Adria in Cremona. In Italien unterstützte der Routinier auf Bitten von Dunlop mit dem Team MACO Yamaha Marko Jerman (Ducati) beim Titelgewinn – er sollte der Pirelli-Konkurrenz Punkte wegnehmen – Mit Platz 3 und einem Sieg gelang das West vorbildlich.

Zurück in Australien bereitet sich West nun auf eine weitere Saison in der ASBK vor. Der 40-Jährige wird im Team MotoGO Yamaha eine mit Dunlop bereifte R1 pilotieren.

«Ich werde die gesamte Saison fahren», sagte West im Rahmen des ersten Tests. «Ich freue mich über die Unterstützung von Dunlop. Vor ein paar Jahren war in in die Entwicklung eines neuen Vorderreifen involviert, der jetzt in Australien verwendet wird.»

Die ASBK 2022 beginnt Ende Februar auf Phillip Island, wo in der vergangenen Woche getestet wurde. In 1:33,966 min verlor West jedoch über zwei Sekunden auf die Bestzeit von Ducati-Pilot Wayne Maxwell. Auf den besten Yamaha-Piloten, Cru Halliday, waren es immer noch deutliche 1,6 sec. Allerdings musste der frühere GP-Pilot einen Sturz und viele technische Probleme hinnehmen.