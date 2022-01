Jerez-Test: Honda packte nach nur einem Tag zusammen

Für zwei Tage war der Circuito de Jerez-Ángel Nieto für den ersten Superbike-Test in diesem Jahr reserviert, doch für das Werksteam der Honda Racing Corporation war die Arbeit bereits am Mittwoch erledigt.

Honda krempelte für die Superbike-WM 2022 sein Fahrerpersonal komplett um, auch wenn man mit Álvaro Bautista gerne weitergemacht hätte. Doch weil der Spanier zu Ducati zurückkehrt, stellt man in diesem Jahr mit Iker Lecuona und Xavier Vierge das jüngste Werksteam. Beide stammen aus dem GP-Paddock.



Den ersten Kontakt mit der CBR1000RR-R hatten die Spanier beim Wintertest Mitte Dezember in Jerez, wo sie mit schnellen Rundenzeiten überraschten. Ebenfalls positiv verlief der erste Test im Jahr 2022, ebenfalls in Jerez.

Die HRC-Techniker hatten für die beiden Superbike-Rookies neue Set-ups ausgearbeitet und ließen außerdem neue Komponenten und Reifen evaluieren. Auf den Donnerstag verzichtete Honda, weil man das Testprogramm bereits abgearbeitet hatte – das Testlimit von zehn Tagen wird auch eine Rolle gespielt haben.

Vierge büßte am Mittwoch als Zweiter nur 26/1000 sec auf Kawasaki-Ass Alex Lowes ein, bei Lecuona waren es 0,179 sec. Bei Lecuona musste man berücksichtigen, dass sich der 22-Jährige erst vor vier Wochen an der linken Hand operieren ließ – eine Folge seines Teststurzes im Dezember.



«Ich bin ehrlich gesagt sehr glücklich, weil ich mich auf dem Bike gut und stark gefühlt habe», sagte Lecuona. «Meine Hand ist noch nicht 100 Prozent bereit, aber ich kam zurecht und arbeitete gut mit dem Team zusammen. Wir konnten alles testen und unseren gesamten Arbeitsplan absolvieren. Es war ein intensiver Tag, an dem wir viele Runden auf der Strecke drehen konnten, auch weil wir mit dem Wetter sehr viel Glück hatten.»

Dass sich HRC zum Abbruch des Tests entschied, kam dem früheren MotoGP-Piloten entgegen.



«Am Ende des Tages hatte ich etwas Schmerzen in meiner Hand», gab Lecuona zu. «Insgesamt war es aber ein wirklich zufriedenstellender Test. Den zweiten Tag heben wir uns für eine andere Gelegenheit auf. Jetzt liegt der Fokus darauf, mich auf den nächsten Test vorzubereiten und dafür zu sorgen, dass ich mit meiner Hand wieder voll fit bin.»

Zeiten Jerez-Test, Mittwoch (26. Januar):

1. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:40,316 min

2. Xavier Vierge (E), Honda, 1:40,342

3. Iker Lecuona (E), Honda, 1:40,495

4. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:40,921

– Jonathan Rea (GB), Kawasaki, keine Zeit