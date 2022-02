Xavier Vierge (Honda): «SBK-Niveau wird immer höher»

Die Superbike-WM wird im Fahrerlager der MotoGP längst nicht mehr belächelt. Umsteiger und Honda-Neuzugang Xavi Vierge weiß das Niveau der seriennahen Weltmeisterschaft einzuschätzen.

Xavier Vierge ist der erste Pilot, der aus der Moto2 kommend direkt in die Top-Kategorie der Superbike-WM wechselt. Der Spanier pilotiert im Werksteam der Honda Racing Corporation eine CBR1000RR-R, die sich in ihren ersten beiden Saisons nicht als die erhoffte Wunderwaffe erwiesen hat.

Vierge bildet sich nicht ein, dass sich das mit ihm über Nacht ändern wird.



«Honda hat vor ein zwei Jahren ein neues Motorrad gebaut, aber wegen COVID konnten sie nicht die erforderlichen Tests machen. 2021 haben sie aber in der zweiten Saisonhälfte in den meisten Rennen um Podestplätze gekämpft – sie haben also einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht», sagte Vierge bei WorldSBK. «Sie wissen, welche Bereiche sie verbessern müssen. Im Moment habe ich mehr mit mir selbst, als mit dem Motorrad zu tun. Alles ist neu und ich benötige viele Runden, um mich daran zu gewöhnen und alles herauszufinden. Ich denke, wir gehen in die richtige Richtung.»

Der 24-Jährige beobachtete eine zunehmende Konkurrenz in der Superbike-WM.



«Das Niveau wird meiner Meinung jedes Jahr höher und höher und höher», fiel dem Katalanen auf. «In den letzten Jahren hatte Rea gewonnen, jetzt wurde er von Toprak besiegt. Außerdem strengen sich alle Werke mächtig an. Ich gehe davon aus, dass das Niveau in diesem Jahr weiter steigen wird. Wir müssen also eine wirklich gute Vorsaison haben, um für den Kampf mit den Besten bereit zu sein.»